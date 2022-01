Nova tanda de vandalisme contra cotxes aparcats als barris de Ponent

A Bonavista, uns desconeguts van trencar vidres de vehicles sense intentar entrar a l'interior

Actualitzada 23/01/2022 a les 20:23

Uns desconeguts van trencar els vidres de diversos cotxes, la matinada de diumenge, mentre eren aparcats als carrers 2 i 3 de Bonavista, sense que ningú no se n'adonés i sense, tampoc, intentar entrar als vehicles ni endur-se res de l'interior. Els propietaris van adonar-se de la malifeta ahir al matí, i van posar els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra. El nombre de vehicles afectats és de tres, com a mínim, però aquest no és el primer cop que passa un fet així a la zona de Ponent de la ciutat.

Antonio Martínez Fiori, un dels propietaris afectats, va indicar que estava «indignat» per aquesta mena de successos, que, segons el seu parer, «passen constantment en tota aquesta zona». Martínez Fiori està convençut que els vàndals actuen «per diversió», ja que mai no intenten entrar als cotxes ni s'enduen res.

El veí es va queixar també de la poca presència policial al barri, cosa que, segons ell, facilitant aquesta mena de comportaments incívics. «De vegades veiem passar un cotxe de la Guàrdia Urbana, però ja no torna a aparèixer, i quedem a la mercè de qui vulgui fer aquesta mena de coses. Després l'alcalde, Pau Ricomà, diu que això de què ens queixem són les nostres percepcions, però nosaltres ho patim amb freqüència», conclou.

L'últim cop que es va patir una situació similar va ser el mes de desembre passat, quan en qüestió de setmanes van trencar els vidres de desenes de cotxes a Torreforta i a Bonavista.