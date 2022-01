Entren amb força a tres negocis de Torregorta en una sola nit

Segons els veïns, els delinqüents haurien aprofitat la fi del toc de queda per tornar a actuar durant les nits

Actualitzada 24/01/2022 a les 06:40

Torreforta ha patit aquest passat cap de setmana una nova onada de robatoris. En una sola nit, tres negocis del mateix carrer van patir forçaments a les seves persianes. Es tracten de tres empreses locals del barri: una fleca, una perruqueria i una fruiteria. Aquests estan situats al carrer de Sant Benilde, una de les vies més cèntriques i comercials de Torreforta. Els veïns sospiten que els autors dels tres robatoris van ser els mateixos, ja que van aconseguir entrar als locals forçant les persianes amb el mateix modus operandi.

Els fets es van produir la matinada del passat dijous cap a divendres. Van ser alguns veïns els quals, quan van començar a sortir al carrer a primera hora del matí, van presenciar el mal estat de les persianes.

Tal com van denunciar alguns, els sistemes de tancament dels tres negocis van aparèixer el matí de divendres forçats. Segons mostraven a través de diverses fotografies, els lladres haurien utilitzat algun sistema de palanca per aixecar la persiana i, d'aquesta manera, crear un espai prou gran per poder-se colar a l'interior reptant. Una vegada dins, es deconeix si van poder fer-se amb el botí.

Cap veí va sentir soroll

Molts dels ciutadans que van trobar-se amb la situació del carrer de Sant Benilde el matí següent van sorprendre's sobre la localització d'aquests robatoris. El carrer afectat és un dels més cèntrics de Torreforta, motiu pel qual els veïns els va sorprendre que cap resident de l'entorn no sentís soroll a l'hora de manipular les persianes.

El representant de la plataforma veïnal Recuperemos Nuestros Barrios, Paco Fiori, assegura que la caiguda del toc de queda ha comportat que els delinqüents tornin a actuar. Encara que, segons Fiori, feia temps que aquest tipus de robatoris no es donaven, remarca que al llarg dels últims mesos «han continuat els intents d'ocupació o els furts». Fiori continua reclamant més presència policial als barris, ja que la que hi ha actualment la qual qualifica de «nul·la».