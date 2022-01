Els veïns reclamen un lloc per gent gran a la plaça del Fòrum

L'associació Ara Part Alta demanarà una entrevista amb l'equip de govern per fer-los arribar la proposta

L'associació de veïns Ara Part Alta reclama un ús alternatiu als antics locals del Mercat del Fòrum, i vol que s'utilitzin com a equipament destinat a la gent gran del barri. Ara Part Alta es planteja recórrer a l'Ajuntament per reclamar que aquest espai, ara en desús, es destini al gaudi de la gent més gran del barri, que no disposa, a les immediacions, de cap indret de lleure per a aquestes persones.Segons el president de l'associació, Quim Castellví, l'antic Mercat del Fòrum es podria equipar amb «taules, seients i diaris, perquè els més grans poguéssin anar a seure, passar l'estona, llegir i conversar. Ara ho fan en algun bar de la plaça, però no es poden passar tot el matí amb una sola consumició. Cal que l'Ajuntament pensi en prestar-los aquest servei. L'associació demanarà una entrevista amb l'equip de govern per fer-los arribar la proposta.