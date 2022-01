Dues-centes persones reclamen la retirada del «'mamotreto'» del Miracle

La cadena humana, entre altres activitats, va servir perquè la ciutadania pogués visualitzar com seria el futur parc de la Punta del Miracle

Actualitzada 24/01/2022 a les 06:43

Unes 200 persones van formar la cadena humana a la plataforma del Miracle per demanar la retirada de l'estructura de formigó actual i la reconversió en un nou parc. Sota el crit: «Fora el mamotreto!», un parell de centenars de persones van concentrar-se a l'actual aparcament del Miracle per tal de prendre consciència sobre la plataforma actual i conèixer quin és el projecte que SOS Costa Daurada ha posat a l'Ajuntament sobre la taula.

L'entitat ecologista va quedar realment satisfeta amb el resultat de la jornada. «La sensació ha estat molt bona: malgrat la situació amb la covid, ha vingut molta gent i s'ha posicionat del nostre bàndol», declara Alícia Escudero, portaveu de SOS Costa Daurada. De fet, segons explica Lluís Estamariu, també portaveu de l'entitat, molts dels assistents van sorprendre's amb l'exposició de fotografies que havien organitzat. Les imatges mostraven com era la platja del Miracle des de l'any 1910, fet que va provocar que molta gent «recordés moments bonics que havia passat en aquell espai i que volgués recuperar-lo», assegura Estamariu.

A més, Estamariu definia la història de la plataforma com un «procés involutiu». «S'hi va construir un pàrquing perquè la gent hi deixés el cotxe, però la gent realment no s'hi queda, només hi passen. La gent que va al Port Esportiu pot gaudir de la restauració o de l'oci. Al Miracle també passava això abans, però ara mateix és una zona oblidada», afegia el portaveu.

Escudero continuava en la mateixa línia explicant que la gent el que realment vol és xalar de la platja del Miracle. «Amb la nostra proposta, la gent podrà fer pícnics, esports, s'hi podran celebrar concerts... Els tarragonins volem aquest espai per tornar a donar-li vida», relatava Alicia Escudero.

Tots a una

El projecte que ha presentat l'entitat ecologista preveu connectar la ciutat al mar, per tornar a connectar Tarragona amb la platja. De fet, segons Escudero, els tarragonins es van mostrar molt afins a la idea que SOS Costa Daurada proposa. «Nosaltres estem formats per diverses entitats ecologistes, associacions de veïns, entitats... I això fa que la idea del nou parc de la Punta del Miracle ja inclogui la majoria els desitjos dels tarragonins», relata la portaveu.

Per la seva banda, Laura, una de les assistents a la cadena humana, explicava estar totalment d'acord amb la retirada de l'actual plataforma, ja que «fa més nosa que servei». «No té cap mena de sentit tenir-lo tancat: ens diuen que hi ha perill d'enfonsament, però llavors, com és que hi ha un pàrquing a sota?», es preguntava. A més, l'assistent va voler remarcar que l'actual estructura de formigó «trenca totalment amb el paisatge del litoral, és lleig i brut. Aquí hi hauria d'haver un parc amb infants jugant i gent passejant».

Reclam a l'Ajuntament

SOS Costa Daurada està a l'espera que l'Ajuntament aprovi «amb unanimitat» al ple del pròxim divendres la moció que van presentar sobre el projecte del parc de la Punta del Miracle.

A més, la seva voluntat actualment és continuar reunint-se amb associacions de veïns i entitats afectades, com són les del mateix barri del Miracle. D'aquesta manera, volen obtenir més suport per aconseguir reconduir el futur del «mamotreto» del Miracle.