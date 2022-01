Detenen tres persones que van robar un mòbil a la plaça de la Font amb el mètode 'underpaper'

El Grup de Delinqüència Urbana de Tarragona va emetre una ordre de cerca i la Policia Nacional va efectuar la detenció a la frontera amb Andorra

Actualitzada 24/01/2022 a les 14:12

Mètode 'underpaper'

Tres persones han estat detingudes a Andorra per la Policia Nacional com a presumptes autores d'un furt a la plaça de la Font de Tarragona amb el mètode conegut com underpaper. Els fets van passar el 15 de gener quan un home que es trobava en una terrassa d'un bar a la plaça tarragonina va patir el furt del seu mòbil d'alta gamma.Segons va explicar la víctima als Mossos d'Esquadra, una dona jove es va apropar demanant-li que li signés uns papers posant-los a sobre del dispositiu de telefonia que tenia a sobre de la taula. L'home es va negar a signar-los i ella va aprofitar per agafar els papers i el mòbil i va marxar en direcció del pàrquing de la plaça de la Font.En adonar-se de furt, la víctima va marxar corrents cap a la dona però no va aconseguir atrapar-la, ja que aquesta va pujar a un cotxe i va fugir. L'home va acudir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar una denúncia.El Grup de Delinqüència Urbana de Tarragona va assumir el cas i va aconseguir identificar a l'autora i als seus dos còmplices, que estaven a l'interior del vehicle en el qual van fugir. Es tracta d'una dona de 18 anys i dos homes de 19 i 49, tots ells de nacionalitat romanesa i veïns de Badalona. Finalment, la policia autonòmica va emetre una ordre de cerca i detenció.L'arrest es va produir quatre dies després, el 19 de gener, quan la sala de Mossos d'Esquadra va rebre l'avís que la Policia Nacional havia detingut a la frontera amb Andorra als tres presumptes autors del furt de Tarragona. La Policia Nacional va lliurar els detinguts a la comissaria de Mossos de la Seu d'Urgell.El mètodeunderpaper és molt conegut entre els carteristes que detecten possibles víctimes assegudes en bars i restaurants i que solen tenir les seves pertinences a sobre taula. Els lladres s'apropen a les víctimes iniciant una conversa i cobreixen amb un paper o tela l'objecte que volen sostreure. En el moment en que les víctimes es despisten, els autors marxen amb les seves pertinences amagades.