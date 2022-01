La presència de coronavirus en les aigües fecals de Tarragona assoleix els valors més alts des de l'inici de la pandèmia

El barri de Sant Pere i Sant Pau encadena set setmanes consecutives amb una incidència molt elevada de SARS-CoV-2

Actualitzada 22/01/2022 a les 10:38

Les aigües residuals de Tarragona presenten els nivells més alts de presència del virus SARS-CoV-2 des de l'inici de la pandèmia. Això es desprèn de les últimes dades que ha recollit l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa), que setmanalment analitza mostres d'aigües fecals de vuit zones de la ciutat i controla diàriament la depuradora. Tots els barris tarragonins encadenen una incidència molt alta de la variant òmicron en les últimes cinc setmanes, mentre que la zona de Sant Pere i Sant Pau n'acumula set de consecutives. Segons el gerent d'Ematsa, Daniel Milan, aquesta és la primera vegada que registren un pic amb valors «tan alts» i durant «tant de temps» des que Ematsa va començar a analitzar dades, l'abril de 2020.

La diferència amb anteriors onades i variants –com és el cas de la delta-, és que en aquesta ocasió la persistència del virus a les aigües fecals tarragonines ha crescut tant en termes d'intensitat com de temporalitat. Les vuit zones analitzades setmanalment tenen una incidència que oscil·la sobre els 6 cg/L, la unitat que s'utilitza per quantificar les còpies genòmiques del virus de coronavirus per cada litre d'aigua residual. Només s'havien detectat valors d'aquesta magnitud en dues ocasions, en dues àrees de Tarragona entre el juliol i l'agost passat.

En relació amb la incidència del coronavirus als barris, Ematsa ha detectat que els de la zona de ponent registren una major afectació de casos d'aquesta malaltia, a diferència dels de llevant, on s'acumulen uns valors més baixos. Es tracta d'una tendència que s'ha mantingut en aquesta sisena onada d'òmicron, malgrat que s'ha intensificat arreu i actualment la presència de casos s'ha homogeneïtzat. Milan ha reiterat que existeixen múltiples variables que condicionen diferents comportaments entre zones d'una mateixa ciutat, com podria ser la densitat de població, la presència de més bars o el consum d'aigua per càpita.

D'altra banda, segons el gerent d'Ematsa, l'anàlisi que es realitza des de principis de la pandèmia permet preveure l'arribada de noves onades i alhora, ser conscients de l'expansió del virus en una ciutat. «Quan es controla basant-se en els tests d'antígens, en general es tendeix a reportar només els casos positius de covid i no pas els negatius. Amb les aigües fecals s'obté una fotografia molt més global, però probablement més real», ha assegurat Milan.

Un sistema d'anàlisi «gens intrusiu»

Paral·lelament a l'estudi de l'avenç de la pandèmia de coronavirus, l'anàlisi de les mostres que Ematsa recull periòdicament poden servir per detectar altres tendències de la societat, segons assegura el seu gerent. En aquest sentit, Milan ha defensat que es tracta d'un sistema «gens intrusiu» que permet recopilar una gran quantitat d'informació d'un sector específic de població. Així, no descarta que en un futur s'utilitzi per analitzar l'ús de certes drogues o medicaments i l'afectació que té entre la ciutadania.