Instal·laran lectors de matrícules i càmeres als barris de Llevant de Tarragona

El consistori destinarà 200.000 euros per un sistema de seguretat que pretén millorar la seguretat de la zona

Actualitzada 22/01/2022 a les 11:27

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació l'adquisició i posada en marxa d'un sistema de seguretat format per disset càmeres de videovigilància i lectors de matrícules de vehicles que s'instal·laran a les entrades de diferents barris de l'àrea de Llevant. El cost serà de 200.000 euros i segons ha explicat la consellera de Seguretat de Tarragona, Cristina Guzmán, «permetrà disposar d'un control molt més rigorós de tots els vehicles que accedeixin a les urbanitzacions i fer una prevenció molt més eficient de cara a tots els delictes contra el patrimoni que es puguin produir o s'hagin produït». Les càmeres estaran connectades amb la sala de control de la Guàrdia Urbana i es preveu que entrin en funcionament a mitjans d'any.

En concret, es col·locaran quatre sistemes a Cala Romana, tres a Boscos de Tarragona, quatre a Monnars i Solimar, dos als Pinars, dos a la Móra, un a l'Escorí i un darrer a Ferran. Cada sistema inclourà una càmera de videovigilància i un lector de matrícules, i totes hauran de tenir una qualitat mínima Full HD. La Guàrdia Urbana podrà recuperar les imatges de com a mínim els darrers deu dies i s'enregistraran 24 hores al dia dels 365 dies de l'any.

Les empreses tenen fins el 7 de febrer per presentar les ofertes. L'adjudicatària, a banda de la instal·lació, haurà de garantir el manteniment dels aparells i de la plataforma de gestió del sistema de seguretat durant tres anys.

Dispositiu amb drons

Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estan fent els darrers dies un dispositiu conjunt a la urbanització de Boscos de prevenció de robatoris. En l'operatiu el cos municipal hi aporta la unitat de drons, per incrementar la vigilància i detecció de fets delictius.

Guzmán ha valorat que els aparells són «una eina important de dissuasió, alhora que tenen un caràcter preventiu davant una possible actuació» ja que permeten fer vigilància aèria i per les zones boscoses de difícil accés. Els aparells disposen d'un sensor tèrmic que «detecta moviments, com pot ser una persona caminant o un vehicle amagat», segons ha concretat la consellera.

El consistori ha apuntat que tot i que l'acció és principalment de prevenció, «s'analitzaran les imatges enregistrades per poder comprovar matrícules de vehicles, així com el moviment de veïns o persones alienes a la urbanització, entre altres».