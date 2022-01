Cremen dos habitatges a l'Avinguda Catalunya de Tarragona

6 dotacions de Bombers han treballat en un incendi que ha afectat la sisena planta d'un edifici de vivendes

Actualitzada 22/01/2022 a les 10:13

Poc abans de les sis de la matinada, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís per un incendi que cremava una vivenda a la sisena planta del número 16 de l'Avinguda Catalunya.Les flames afectaven el pis on ha començat el foc, i el pis del costat també s'ha vist afectat. El cos ha activat fins a 6 dotacions per tractar d'extingir el foc. Ara mateix, amb les flames ja extingides, s'està acabant de ventilar els dos habitatges i fent revisió de les vivendes.Sortosament, durant l'incendi no s'ha hagut de lamentar ferits i els veïns s'han autoconfinat o autoevacuat.