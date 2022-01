Un dany cardíac en pacients amb covid indica un mal pronòstic a llarg termini

Els investigadors van comprovar l'evolució de 86 pacients ingressat a l'Hospital del Mar i al Joan XXIII de Tarragona

Actualitzada 21/01/2022 a les 10:00

Un 12% dels pacients ingressats per covid-19 que, al seu torn, pateixen dany cardíac, necessiten tornar a ser ingressats o moren el primer any després de superar la malaltia, cosa que només passa a l'1% dels que no pateixen dany cardíac durant la infecció per SARS-CoV-2, segons un estudi de l'Hospital del Mar.El treball, que publica la revista Journal of Clinical Medicine, recomana revisar de forma rutinària els marcadors de dany cardíac a la sang en els pacients ingressats per covid-19 per poder fer un seguiment acurat d'aquests problemes a llarg termini.La doctora Andrea Izquierdo, metgessa adjunta del Servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar, coautora de l'estudi, ha recomanat «comprovar de forma rutinària els marcadors de dany cardíac a la sang dels pacients ingressats per covid-19 per poder ajudar a guiar tractament, el maneig intrahospitalari i el maneig posthospitalari, quan el pacient rebi l'alta».Els investigadors van comprovar l'evolució durant un any de 86 pacients que havien ingressat a l'Hospital del Mar ia l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per covid-19 i que presentaven a la sang elevats nivells de troponina, proteïna que s'allibera quan es produeix dany a el múscul cardíac, el miocardi.Les seves dades es van comparar amb 86 pacients més ingressats pel mateix motiu, però sense aquest problema, i tots dos grups eren equivalents en qüestió d'edat i sexe.En el cas del primer grup, «encara que els pacients haguessin superat la covid-19 i haguessin tornat a casa, reingressaven més i tenien més mortalitat durant el primer any de seguiment que els pacients sense l'indicador de dany cardíac a la sang», segons Izquierdo.A més, la meitat dels pacients amb aquest marcador elevat van ser sotmesos a proves als sis mesos de l'alta, i van comprovar que en aquells que havien patit dany cardíac el cor presentava parets més gruixudes, un factor segurament relacionat amb patir hipertensió arterial i no amb la covid-19.Els investigadors han destacat que les persones que presentaven nivells elevats de troponina a la sang tenien una situació de partida pitjor que les que no, amb majors comorbiditats associades, com hipertensió arterial, insuficiència renal crònica, o episodis d'insuficiència cardíaca.Per aquest motiu, la cap de secció de la Unitat Coronària de l'Hospital del Mar, Núria Ribas, ha apuntat que es tracta d'un col·lectiu que «cal seguir de manera més estreta per evitar aquests reingressos».Els reingressos que van necessitar el 10,5% dels pacients d'aquest col·lectiu, davant de l'1,2% de l'altre grup, es van produir per motius no associats amb la covid-19.Això converteix els nivells de troponina en sang en un «bon indicador de mal pronòstic a llarg termini en pacients amb coovid-19, malgrat haver superat la malaltia i de manera independent de l'edat i el sexe», ha remarcat Ribas.Fins ara s'havia relacionat aquest indicador de dany cardíac amb risc de problemes dels pacients durant l'ingrés, però no una vegada els pacients ja havien rebut l'alta hospitalària.L'investigador de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Jaume Marrugat, autor també del treball, ha ressaltat que l'avantatge d'aquest indicador és que «atès que és una determinació relativament barata i disponible a tots els hospitals, fer-la a tots els pacients amb covid-19 que requereixen hospitalització és factible i ofereix una estratificació de risc no només durant l'hospitalització sinó també a llarg termini».