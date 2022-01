Tarragona publicita 'Imageen' tot i no tenir relació amb l'empresa

El tracte amb l'empresa es va acabar el 2019, però mantenen els cartells «per interès del públic»

Actualitzada 20/01/2022 a les 21:22

L'Ajuntament de Tarragona continua fent promoció de l'aplicació Imageen de forma gratuïta a l'espai públic, tot i que ja no manté relació amb l'empresa. El Patronat Municipal de Turisme (PMT) va establir un lligam amb la companyia Digivisión, encarregada de l'aplicació i especialitzada en tecnologia de realitat virtual, arran de la seva estrena i l'interès que aquesta fomenta sobre la ciutat. Però, dos anys després, l'organisme municipal va decidir no continuar amb el pacte empresarial. A més, tot i tenir en compte les recents polèmiques entre els usuaris per la manca del català al sistema de l'aplicació, encara avui dia es poden veure els cartells que anuncien l'app en diversos punts de la ciutat. En el moment de l'estrena d'Imageen Tarraco l'any 2018, el consistori va iniciar una relació amb la companyia. L'Ajuntament va voler donar suport des del Patronat perquè van considerar important la tasca de foment del turisme que realitzaven a través de la seva activitat. En aquest lligam, un dels acords que es va posar sobre la taula va ser el de promocionar l'aplicació a través de diferents mitjans. La relació entre el consistori i l'empresa privada reusenca es va iniciar l'any 2017, però el passat 2019 –coincidint amb el canvi de govern i canvi de presidència al Patronat–, va arribar a la seva fi. Va ser llavors quan l'Ajuntament va desfer-se de la relació amb Imageen, tanmateix els cartells promocionals es continuen veient en alguns punts de la ciutat, com són l'entrada del Fòrum al carrer de Lleida, o també a la plaça de la Font.

Segons fonts municipals consultades per Diari Més, encara que van finalitzar la relació amb l'esmentada empresa ja fa gairebé tres anys, des del consistori no té intenció de retirar els cartells perquè considera «que pot ser un contingut interessant pels visitants de la ciutat». A banda d'ocupar espais públics en forma de cartells, la pàgina web del Patronat també manté un espai dedicat a la promoció d'aquesta app.