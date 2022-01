Tarragona i les Ciutats Patrimoni de la Humanitat es reivindiquen a Fitur

Ricomà: «L'intens treball a Fitur i amb les Ciutats Patrimoni reforça el posicionament de Tarragona com a destinació cultural, sostenible i de prestigi»

Actualitzada 21/01/2022 a les 15:41

Balanç molt positiu de Fitur 2022

Tarragona ha viscut aquest divendres una intensa jornada de promoció turística de la mà del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE), del qual forma part des de l'any 2006, en el darrer dia de la part professional de Fitur 2022. L'alcalde de Tarragona i president del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT), Pau Ricomà, ha assistit als diferents actes que el GCPHE ha realitzat aquest divendres a la fira internacional de Madrid, des d'on ha volgut destacar que «l'intens treball a Fitur i amb les Ciutats Patrimoni reforça el posicionament de Tarragona com a destinació cultural, sostenible i de prestigi, tant en els mercats més propers com en els mercats internacionals en un any que, malgrat els entrebancs de la situació, ha de servir d'inici de la recuperació turística».Els actes del GCPHE han començat amb l'assemblea general, presidida pel nou president del Grup i alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la qual s'ha aprovat el Pla Operatiu de Turisme i el pressupost del Grup per al 2022. Seguidament, els alcaldes i alcaldesses del GCPHE s'han traslladat a l'estand de Paradores per presentar el pla d'acció conjunt per al 2022, que inclou la promoció i comercialització conjunta i la creació de nous productes. Finalment, des de l'estand de Turespaña, el Grup ha presentat el pla de promoció conjunta, que contempla accions a Bèlgica, Alemanya, Singapur, Tòquio, Londres, Lisboa, Mèxic, Corea del Sud i Miami, entre d'altres.Tarragona ha estat present a Fitur 2022 durant les jornades professionals del 19 al 21 de gener dins de l'estand de la Costa Daurada, on ha mantigunt un total de vint reunions amb professionals dels sector, que han inclòs publicacions especialitzades, empreses de digitalització i operadors turístics, entre d'altres.En aquest sentit, el màxim responsable de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, ha aprofitat la presència en el darrer dia de fira professional per valorar «molt positivament» el treball de la ciutat en l'edició d'enguany, que ha servit «per realitzar contactes professionals que ens han permès reforçar i incidir en l'estratègia iniciada amb la campanya 'Tarragona, emoció mediterrània' per potenciar la nostra marca, especialment al mercat espanyol, com a destinació de proximitat els 365 dies de l'any».