Actualitzada 21/01/2022 a les 10:10

L'Ajuntament de Tarragona instal·larà en les pròximes setmanes càmeres de videovigilància a l'entorn del consistori. La voluntat de l'equip de govern és col·locar-ne unes vuit per tenir imatges dels voltants del Palau Municipal. A banda, es preveu que abans d'acabar l'any se'n col·loquin una quinzena més repartides per diferents llocs de la Part Alta, en uns indrets que encara no s'han acabat de definir, amb un cost estimat de 150.000 euros. El govern local aposta per aquesta mesura per millorar la sensació de seguretat dels veïns del barri, que en els darrers anys s'han queixat reiteradament de delinqüència i incivisme. La Guàrdia Urbana i els Mossos ja van establir un dispositiu de vigilància conjunt específic per aquesta àrea.