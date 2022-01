Renfe i Turisme de Tarragona renoven un acord per a la promoció turística de la demarcació

Renfe aplicarà descomptes pels esdeveniments vinculats amb el turisme de negocis, fires i congressos

Actualitzada 21/01/2022 a les 14:36

Renfe i el Patronat de Turisme de Tarragona han signat un conveni amb l'objectiu de col·laborar en la promoció turística de la demarcació en la promoció del tren com a mitjà de transport per visitar la zona. D'aquesta manera, Renfe i el Patronat de Turisme uneixen esforços per impulsar l'activitat turística i de transports a la demarcació. L'acord s'ha signat avui a Fitur, a Madrid. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i el director de l'àrea de negoci d'alta velocitat i serveis comercials de Renfe, Francisco Artega, han formalitzat l'acord a l'estand de Renfe.Mitjançant aquest conveni, el Patronat de Turisme promocionarà en les seves activitats el tren d'Alta Velocitat per al seu ús com a mitjà de transport en el corredor Madrid – Tarragona – Barcelona, així com en els serveis de Llarga Distància. L'entitat promocionarà els productes de Renfe en les seves publicacions destinades al sector turístic en general així com en el sector d'incentius d'empreses, congressos i convencions.Per la seva banda, Renfe participarà en la promoció dels esdeveniments, fires o congressos organitzats a la ciutat destinats a turisme de negocis i empresarial, mitjançant l'aplicació d'una reducció entre un 5% i un 10% sobre el preu més econòmic en el moment de la compra a través del descompte de Fires i Congressos.