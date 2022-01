La Guàrdia Urbana de Tarragona utilitza drons per prevenir els robatoris a Boscos

Aquests ofereixen permeten fer vigilància àeria per les zones boscoses de mes difícil accés, per on solen perpetrar els delictes

Actualitzada 21/01/2022 a les 13:14

La unitat de drons de la Guàrdia Urbana de Tarragona s'ha activat des d'aquest dijous en el dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra per prevenir els robatoris a la urbanització de Boscos. L'objectiu de la seva incorporació és incrementar la vigilància i detectar possibles delictes.

La consellera de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán, ha confirmat que els aparells de vigilància es va utilitzar dijous per la tarda-vespre i avui també ho faran. «Són una important eina de dissuasió, alhora que tenen un caràcter preventiu davant una possible actuació», ha confessat.



Els drons ofereixen fer vigilància àeria i per les zones boscoses de mes difícil accés, que és, com apunten els cossos policials, per on s'inicien principalment aquests robatoris.

Així mateix, en horari nocturn i en disposar d'un sensor tèrmic «detecten moviments en zones boscoses, com pot ser una persona caminant o un vehicle amagat», segons ha destacat la consellera.



Tot i que l'acció es principalment de prevenció, s'analitzaran les imatges enregistrades per poder comprovar matrícules dels vehicles, així com el moviment de veïns o persones alienes a la urbanització, entre d'altres.