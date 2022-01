L'oposició posarà difícil al govern l'aprovació del modificatiu de crèdit

El regidor Jordi Fortuny presenta una proposta de vuit milions d'euros per fer front a les obligacions bancàries, els salaris i algunes inversions

Actualitzada 20/01/2022 a les 21:27

Els grups de l'oposició no han volgut garantir, ni de bon tros, el seu suport a l'expedient modificatiu de crèdit que planteja l'equip de govern. Dilluns se celebrarà una reunió de la comissió informativa de Serveis Centrals on l'equip de govern proposarà l'aprovació de l'expedient, per poder atendre les obligacions bancàries, els contractes compromesos i inversions reivindicades de fa temps com el nou gimnàs i vestidors a la piscina de Sant Pere i Sant Pau o les càmeres de videovigilància de la Part Alta. «És un projecte que tenim enllestit i a punt d'executar perquè es tracta d'un deute històric, ja que és el primer equipament municipal esportiu de la ciutat, està més en precari i dona servei a 20.000 habitants. Les inversions inicials també inclouen temes de seguretat prioritaris i urbanístics com la redacció del nou POUM», va remarcat el conseller de Serveis Centrals, Jordi Fortuny., responsable de les qüestions financeres.

Malgrat el seu raonament, els grups de l'oposició no es mostren gaire disposats a assistir a la reunió de dilluns, prèvia al plenari del dia 28 que ha de donar l'aprovació definitiva, amb la intenció d'aprovar el projecte de l'equip de govern, en minoria, tal com els ha estat formulat. Tots estan d'acord amb cobrir les despeses obligatòries que ha de fer el consistori, en matèria de pagament de deutes i salaris, però miren amb recel l'ús que fa l'equip de Ricomà de l'expedient, pel fet que barreja qüestions de tràmit amb accions que es poden considerar programàtiques d'ERC, i no accepten que el govern apliqui el seu programa per la via dels modificatius de crèdit, ja que encara no ha estat capaç de fer aprovar els pressupostos de 2022.

Des de l'1 de gener, l'Ajuntament de Tarragona compta amb un pressupost prorrogat, la qual cosa significa que la situació de partida és de 163 milions d'euros de despesa corrent.

Per enguany, el consistori, a més, s'enfronta a partides que, tot i ser obligatòries, han vist incrementat el seu cost. Es tracta dels contractes compromesos que, a causa de la inflació o a les actualitzacions previstes per contracte, han incrementat el seu preu. Entre aquestes situacions figuren els lloguers d'edificis municipals, els contractes de residus, coloms, neteja de platges, manteniment de zones verdes, salvament de platges i senyalització. Tot això s'afegeix a les altres obligacions que el govern municipal ha de fer front només iniciar-se aquest any 2022 com ara l'increment en 2,2 milions d'euros en les amortitzacions de crèdit. Fortuny insistia en el fet que «estem obligats per llei a pagar primer el deute amb els bancs abans de plantejar-nos qualsevol altra despesa”. A tot això cal afegir les inversions, que ja estaven previstes l'any passat: el gimnàs de Sant Pere i Sant Pau i la instal·lació de càmeres de seguretat a la Part Alta.

Per obtenir fons per fer tot això, s'han de donar de baixa altres partides que figuren als comptes de 2021, com ara les festes majors o les aportacions al fons de cooperació internacional. L'equip de govern espera recuperar aquests diners quan es disposi de romanent de caixa.



Manca d'acords

Sandra Ramos, portaveu del grup del PSC, s'ha lamentat de la «incapacitat de l'equip de govern per arribar a acords amb altres forces» i, mentre es mostra favorable a aprovar «les parts obligatòries de l'expedient», mostra les seves reserves pel que fa a altres despeses. Els socialistes no s'oposen al gimnàs de Sant Pere i Sant Pau, però voldrien també que l'expedient inclogués un capítol de subvencions a entitats culturals, artístiques, esportives i veïnals. Ramos també s'ha mostrat completament en contra de la desaparició, mal que sigui temporal, de l'ajuda a la cooperació. «Això no s'havia fet mai», ha dit, i envia un missatge pèssim en una qüestió de responsabilitat cívica». Per aquests motius, dilluns proposaran una modificació de l'expedient.

La portaveu del grup de Ciutadans, Lorena de la Fuente, ha precisat que, si bé està d'acord amb el gimnàs de Sant Pere i Sant Pau, «nosaltres no donem suport al pressupost de 2022, i no volem col·laborar en la seva execució mitjançant expedients modificatius de crèdit».

José Luís Martín, del PP, ha reblat per la seva banda que encara no s'havia reunit amb Jordi Fortuny, ja que tenen una trobada prevista aquest mateix matí, però que, d'entrada, tot aquest afer de l'expedient es una mostra més «de la manca de transparència de Ricomà», a qui li retreu que no s'informa de res als membres de l'oposició.

De fet, els grups han fet saber que les reunions prèvies del regidor Fortuny amb els portaveus són telemàtiques, i se'ls ha donat informacions generals sense que hagin vist encara cap document. L'oposició coincideix en la probabilitat que les despeses ordinàries o obligades s'acabin aprovant, però no és gens segur que la resta d'afers inclosos pugin tirar endavant.