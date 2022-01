En Comú Podem suma confusió sobre el futur del seu vot als pressupostos

Ahir no es van arribar a reunir per assolir una posició conjunta

Actualitzada 21/01/2022 a les 06:50

La coalició d'esquerres En Comú Podem no troba la manera d'arribar a un consens sobre el seu sentit del vot en el debat dels pressupostos municipals. Mentre el Comuns hi estan a favor, Podem vol que es voti en contra. Les dues posicions són tan antagòniques que dificulten fins i tot que es puguin fer reunions entre representants dels dos grups. Una d'questes trobades, programada per ahir al vespre, va acabar sense cap resultat.

En ser la reunió telemàtica, el coordinador de Tarragona en Comú, Toni Peco, va decidir abandonar-la abans que s'arribés a connectar cap representant de Podem. Posteriorment, els va fer arribar les seves propostes per escrit. Concretament, Peco els va dir que «la nostra posició és reafirmar-nos en el vot favorable als pressupostos i demanar a la regidora que sigui conseqüent amb aquest acord i la decisió de l'assemblea del passat desembre».

Propostes

Peco va detallar, també, que «entenem que, després dels últims acords amb l'equip de govern que recullen, de forma total o parcial, gairebé el 95% de les propostes de la nostra plataforma negociadora, no hi ha cap motiu per no aprovar uns pressupostos que són positius per la ciutat en un context post-pandèmic i que han de ser de recuperació econòmica des d'una perspectiva socialment justa. Considerem que les propostes incorporades a petició d'En Comú Podem milloren substancialment el pressupost inicial de l'equip de govern en aspectes com el pla de millora dels barris, l'habitatge social, l'aposta per la construcció d'una residència de gent gran pública, la deconstrucció de la plataforma del Miracle i la renaturalització del litoral, la creació d'un centre social i cultural a la Plaça Imperial Tàrraco i tants altres projectes».

Com a conseqüència d'aquest posicionament, el coordinador dels Comuns creu que la seva formació ja ha arribat al màxim de la seva disponibilitat a negociar, i deixa ara en mans de la regidora Carla Aguilar la decisió sobre què cal fer.

El portaveu de Podem, Mariano Pescador, no va poder participar en la trobada que s'havia de fer ahir, a causa d'una indisposició. Un altre dels representants de Podem, Toni Carmona, va arribar a afirmar que la reunió no s'havia fet, ja que tots s'havien connectat en hores diferents i en cap moment van estar cara a cara, mitjançant l'ordinador, els dirigents locals dels Comuns i de Podem. En qualsevol cas, de la mateixa manera que els Comuns són partidaris des del desembre d'aprovar el pressupostos, Podem s'hi manifesta obertament en contra, perquè considera que abans d'entrar a debatre'ls hi ha una qüestió prèvia de naturalesa política. Com és sabut, demanen que l'alcalde, Pau Ricomà, reconegui públicament que es va equivocar quan va remodelar el seu equip el mes de juny passat, incloent-hi Dídac Nadal i Junts i provocant, d'aquesta manera, la sortida de Carla Aguilar, mentre que el seu company de grup, Hermán Pinedo, es va quedar com a regidor no adscrit per seguir formant part de l'equip de govern. Aquest és l'origen d'una polèmica que compromet, ara per ara, tots els seus participants, sense cap solució a la vista.