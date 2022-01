Els ecologistes crearan una nova cadena humana pel nou parc del Miracle

SOS Costa Daurada ha presentat una moció per reutilitzar els materials de la plataforma de formigó

Actualitzada 20/01/2022 a les 21:24

SOS Costa Daurada ha convocat una concentració per demanar la creació del nou parc de la Punta del Miracle. Aquest pròxim diumenge, els ecologistes es reuniran a l'aparcament de l'actual plataforma de formigó, des d'on crearan una cadena humana per reclamar, altra vegada, l'arribada d'aquesta zona verda a la platja del Miracle. Al llarg del matí, la plataforma acollirà una sèrie d'activitats, les quals pretenen apropar als tarragonins al model de parc i zona natural que des de SOS Costa Daurada vol aconseguir per la Punta.

Els actes començaran a primera hora del matí, a les 9 hores, amb una exposició d'imatges. Amb un total de 20 fotografies i il·lustracions, els visitants podran veure penjades a les mateixes columnes de la plataforma quina era la vida que hi havia antigament al Miracle, abans de l'arribada del formigó. Segons relata el portaveu de SOS Costa Daurada, Lluís Estamariu, «abans hi havia fires, molta gent gaudia de la platja en un entorn més naturalitzat. L'objectiu és que aquestes imatges puguin transmetre quin era l'ambient que es vivia aquí, què ens estem perdent i què és el que volem recuperar de tot allò».

D'altra banda, també es duran a terme una sèrie de tallers pels més petits. Aquests podran deixar anar la seva imaginació i dibuixar com creuen ells que seria aquest nou parc de la Punta del Miracle. «Potser ells tenen idees innovadores que nosaltres no estem sabent veure i que també hem de tenir en compte», remarca el portaveu de la plataforma ecologista.

Serà a les 11 hores del matí quan els assistents crearan la cadena humana, l'acte central de la jornada. La finalitat, segons Estamariu, és començar al centre de l'actual aparcament de l'estructura de formigó i continuar pel passeig marítim de Rafael Casanova fins a arribar a rodejar el Fortí de Sant Jordi. «Els assistents es col·locaran a un metre i mig de distància per complir amb la normativa covid. Si aconseguim arribar al final del passeig marítim, serà un gran èxit: senyal que haurà vingut molta gent», exclama el portaveu ecologista.

Per finalitzar la jornada, els activistes faran una visita guiada per la zona del futur parc a tots els assistents. «Volem situar a tothom, que vegin de forma física què aniria en cada part del projecte que tenim pensat», remarca Lluís Estamariu.

Moció per la reutilització

En paral·lel, la plataforma continua estirant fils per assolir que el consistori desestimi de forma definitiva l'opció de reactivar la plataforma tal com es coneix i s'opti per continuar amb el projecte que vol obrir la ciutat al mar.

És per això que SOS Costa Daurada ha presentat una nova moció a l'Ajuntament de Tarragona, a la qual «esperem que hi donin suport tots els grups polítics». En aquesta demanen, en primer lloc, que es «desestimi l'opció de reobrir l'actual plataforma de la platja del Miracle» a través d'una remodelació, ja que era el plantejament inicial del consistori. D'altra banda, els ecologistes reclamen que el procés de renaturalització de l'espai parteixi del «desmuntatge i la reutilització de la plataforma de formigó». A més, també demanen la redacció del Pla Integral de Protecció, Ordenació i Recuperació de tot el Litoral del terme municipal de Tarragona, on s'hauria d'incloure el nou parc de la Punta.

Estamariu remarca la importància de donar suport a aquesta moció: «No ens valen paraules, volem un compromís oficial cap a la nostra causa».