Els barris amb més serveis concentren les empreses tecnològiques, segons un estudi de la URV

Les empreses tecnològiques es concentren als barris amb més serveis i equipaments, segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que ha analitzat el cas de Barcelona.L'eix principal de Barcelona, l'avinguda Diagonal, el districte central de negocis, l'Eixample i el districte 22@ agrupen clarament aquest sector especialitzat, segons l'estudi del catedràtic d'Economia Josep Maria Arauzo-Carod.Aquest patró s'explica per l'elevada concentració d'equipaments, serveis públics i empreses entorn d'aquesta zona.A més, les estimacions economètriques mostren el rol positiu que juguen aspectes com l'ecosistema innovador existent al districte 22@ o la disponibilitat de graduats superiors als barris veïns.L'estudi ha determinat els patrons de localització de 515 noves empreses entre el 2011 i el 2013 a 73 barris barcelonins i ha comparat les característiques dels que concentren les empreses tecnològiques amb els del seu entorn immediat.Les tecnològiques tendeixen a concentrar-se i els serveis com les infraestructures basades en el coneixement, equipaments i economies d'aglomeració, juguen un paper determinant en l'entrada d'aquest tipus d'empreses.En canvi, les entrades d'empreses que no són d'alta tecnologia estan repartides per tota la ciutat, inclosos els barris perifèrics.El catedràtic assenyala la necessitat de «centrar estratègicament els fons públics i els esforços de promoció cap a zones concretes de la ciutat en lloc de repartir-los de forma més àmplia».Les polítiques de promoció tecnològica a llarg termini també «poden tenir un efecte notable a l'hora d'atreure empreses d'alta tecnologia cap a àrees específiques», apunta Arauzo-Carod, i afegeix que «han d'implicar processos de cooperació público-privada».