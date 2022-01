El Gremi de Pagesos de Tarragona estudia fer uns Tres Tombs a l'antiga

La propera setmana es decidirà si es podrà celebrar la festa

El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre estudia fer uns Tres Tombs a l'antiga per commemorar els seus 700 anys amb un acte especial. L'entitat vol celebrar el seu aniversari recordant la celebració com es feia a principis del segle passat, amb una ruta diferent que encara cal concretar. Això, però, encara s'ha de confirmar en una reunió que ha de celebrar la propera setmana la Comissió dels Tres Tombs i que haurà de valorar la situació de pandèmia per acabar-ho de decidir.Tot i que inicialment s'havia previst la data del 20 de març per dur a terme aquest acte tradicional, el Gremi de Pagesos ha apuntat el dia 15 de maig com a alternativa si la situació de contagis es complica. Es començaria a les 11.oo h. des de l'església de Sant Llorenç, a la Part Alta, després de fer un esmorzar. El centre neuràlgic tornaria a ser la Rambla Nova.