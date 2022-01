Bonavista manté la festa de Carnaval aquest 2022

L'associació de veïns té previst fer la seva pròpia rua el dia 26 de febrer

Actualitzada 21/01/2022 a les 07:37

L'Associació de Veïns de Bonavista tornarà a celebrar aquest 2022 la seva pròpia rua de Carnaval. Tal com va anunciar ahir l'AV, les dates escollides per la festivitat d'enguany són entre el 19 de febrer i el 6 de març. La intenció des de l'associació és dur a terme la seva pròpia rua el dia 26 de febrer. Alhora, han convidat a totes les comparses de la ciutat de Tarragona perquè el dia 6 de març actuïn al barri de Ponent.Tot i tenir aquesta planificació, Loli Gutiérrez, presidenta de l'AV de Bonavista, assegura que tenen «pla B» per si la situació epidemiològica no els permetés celebrar la festa tal com la tenen plantejada. «Si la situació no millora, farem altres activitats per no deixar als veïns de Bonavista sense Carnaval», explica Gutiérrez. Alguns dels actes alternatius serien, per exemple, tallers, concurs de disfresses virtuals, entre d'altres.