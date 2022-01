Alsina: «La covid mostra que cal col·laboració entre territoris europeus»

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert participa en una taula rodona a la URV

Actualitzada 20/01/2022 a les 21:47

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, ha posat en relleu la importància de la cooperació entre territoris, també a nivell de la Unió Europea, per afrontar els reptes de salut global, com ha fet evident la pandèmia de la covid-19. Ho va afirmar ahir des de la seu de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, en la clausura de la taula rodona Salut i model social europeu.

«Encara que, a l'inici de la pandèmia, molts estats van apostar per prendre mesures de manera unilateral, poc a poc vam constatar com els professionals sanitaris i també els governs reclamaven més mesures de coordinació a gran escala i a nivell europeu», va recalcar Alsina. En aquest sentit, va destacar el cas de l'Hospital de la Cerdanya com a exemple de cooperació transfronterera d'èxit en l'àmbit de la salut. La consellera també va comentar la importància dels fons europeus Next Generation, que va definir com «una oportunitat per a la Unió Europea de legitimar-se davant la ciutadania de manera definitiva». Tanmateix, Alsina va advertir del «risc que implica optar per una governança centralitzada a l'hora de distribuir-los».

Per acabar, la titular d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat va incidir en la desigualtat en la distribució global de les vacunes per prevenir la covid-19, i va recordar la contribució del Govern de Catalunya en l'aliança COVAX.

El debat sobre Salut i el model social europeu va comptar amb les intervencions de la doctora Enriqueta Felip, cap de Secció del Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i cap de la Unitat de Tumors Toràcics del VHIO (Vall d'Hebron Institute of Oncology); Àlex Arenas, director de la Càtedra de Ciència i Humanisme de la Universitat Rovira i Virgili; Albert Torelló, investigador de l'Institut Ostrom, i el doctor Jaume Benavent, gerent del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE).

La taula rodona, que es va celebrar ahir a la tarda al rectorat de la URV, s'emmarca en el cicle Escolta, Europa que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya per fomentar la participació de la ciutadania catalana a la Conferència sobre el Futur d'Europa (CoFoE).

L'acte, moderat pel periodista de TV3 Xavi Coral, va comptar amb les paraules de benvinguda de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, María José Figueras, que va remarcar la voluntat de la comunitat universitària de «donar suport a la societat i aportar solucions que ens ajudin a sortir d'aquesta crisi que estem patint a nivell global».