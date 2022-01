SPiSP entrega els premis del segon concurs literari de La Unió

Actualitzada 20/01/2022 a les 07:57

L'Associació de Veïns de La Unió de Sant Pere i Sant Pau va fer entrega dels premis del seu segon concurs literari al barri. El passat dilluns, el president de l'AV, Gabriel Muniesa, va ser l'encarregat de donar el premi als guanyadors de les diferents categories de relats curts. En aquesta edició d'enguany, el concurs ha comptat amb un total de 400 participants, dels quals només uns 120 van passar a la fase final.Els participants havien de presentar un relat curt, de màxim 6.000 caràcters. El concurs s'ha dividit, per segon any, en tres categories diferents: infantil –fins als 12 anys–, juvenil – de 12 a 16 anys– i adulta –a partir de 16 anys–. Per cada categoria, l'AV escull tres guanyadors, els quals reben com a obsequi un val amb diners per gastar a la llibreria del barri –100 euros el primer premi, 60 euros el segon i 40 el tercer–.El dia de Sant Jordi, l'AV La Unió organitza la segona part del concurs, la qual consisteix en la presentació del llibre editat amb els 120 relats finalistes.Segons explica Gabriel Muniesa, és una jornada molt divertida i emotiva pels guanyadors i els seus familiars. En primer lloc, a la plaça de la 5a promoció, els nou guardonats pels millors relats llegeixen les seves històries davant de tots els assistents. A més, aquests mateixos signen els llibres, els quals es posen a la venda a preu de cost per tots els interessats.