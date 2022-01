Mercats de Tarragona distribueix fullets informatius sobre el mercat de la Pagesia

L'acció vol promocionar el mercadet que se celebra a la Plaça dels Carros els dissabtes al matí

L'empresa de Mercats de Tarragona ha repartit 5.000 fullets publicitaris per informar sobre el nou mercat de la Pagesia de la Plaça dels Carros. L'acció comunicativa va dirigida als veïns dels carrers de l'entorn i pretén donar un impuls en la difusió a la zona del mercadet més nou de la ciutat, inaugurat l'any passat.

En aquest sentit, el president de l'empresa de Mercats, Dídac Nadal, ha destacat que «el Mercadet de la Pagesia va néixer per cobrir la necessitat d'oferir productes frescos i de qualitat als veïns i veïnes de la Part Baixa de Tarragona. Per això considerem que les campanyes informatives són totalment necessàries per donar-lo a conèixer i consolidar-lo al barri».

El Mercat de la Pagesia de la Plaça dels Carros va obrir les seves portes el juliol de 2020 i se celebra cada dissabte al matí de 8 a 14 hores. Actualment, el mercadet està destinat a parades de productes de proximitat de venda directa, com fruita i verdura, ous, formatges artesans o embotits, entre d'altres.