La Unió recull 2.000 firmes perquè es millori l'atenció al client dels bancs

La delegada de la Generalitat s'ha compromès a elevar la causa al govern català i a les Corts

Actualitzada 19/01/2022 a les 20:34

L'Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau ha assolit les 2.000 signatures per demanar la nova llei sobre l'atenció al client de les sucursals bancàries. Aquestes signatures s'han recollit en dues jornades, les quals es van realitzar al barri de Sant Pere i Sant Pau i a la Rambla Nova de Tarragona.

Gabriel Muniesa, portaveu del moviment i president de l'AV La Unió, afirma que, durant el segon dia de recollida de firmes, «vam tenir una mitjana de quatre signatures per minut». La intenció de l'agrupació de voluntaris, la qual va sorgir de la iniciativa de l'AV i que s'ha autodenominat com a Mayores Seguros, és instal·lar-se diversos dies en diferents punts de Tarragona per aconseguir el recollir més signatures. El pròxim destí serà demà, divendres 21 de gener, al mercat de Sant Pere i Sant Pau.

L'agrupació vol «fer la bola grossa» i assolir l'objectiu de les 500.000 signatures per tal de poder presentar una Iniciativa Legislativa Popular. Aquesta és la via que la Constitució preveu perquè el poble pugui posar sobre la taula les seves propostes de llei que creguin necessàries, però amb un ampli suport. L'alt nombre de firmes necessàries és el motiu pel qual Mayores Seguros està buscant altres vies.

Suport de la Generalitat

De fet, ahir mateix, representants de l'agrupació de voluntaris es va reunir amb Teresa Pallarès, delegada de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. En aquesta trobada, la delegada va comprometre's amb els tarragonins a fer arribar la seva causa, per una banda, al govern de la Generalitat i, d'altra, als companys de partit que tenen representació a les Corts Generals espanyoles.

Segons asseguren fonts consultades de la Delegació de la Generalitat, Pallarès va entendre des del primer moment la importància de la causa que Mayores Seguros defensa. Segons la delegada, la falta d'atenció a persones d'edat avançada, tenint en compte l'obligat ús de les tecnologies, o l'abandonament de zones rurals per part dels bancs és un problema generalitzat a tot el territori.

D'aquesta manera, des de la Delegació es van comprometre a fer un traspàs de la situació al Departament d'Empresa, des d'on –encara que no sigui vinculant– podran demanar més sensibilitat a les entitats bancàries. A més, també espera poder arribar a les Corts a través dels companys de partit, on realment hi ha el poder legislatiu.