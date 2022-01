L'equip de govern planteja un modificatiu de crèdit de 8 MEUR per poder atendre les obligacions bancàries i les inversions

Des de l'1 de gener l'Ajuntament de Tarragona compta amb un pressupost prorrogat

Actualitzada 20/01/2022 a les 15:37

Proposta inicial d'inversions

Dilluns se celebrarà una Comissió Informativa de Serveis Centrals on l'Equip de Govern proposa l'aprovació d'un modificatiu de crèdit per poder atendre a les obligacions bancàries, els contractes compromesos i a inversions llargament reivindicades com el nou gimnàs i vestidors a la piscina de Sant Pere i Sant Pau o les càmeres de videovigilància de la Part Alta. «És un projecte que tenim enllestit i a punt d'executar perquè es tracta d'un deute històric, ja que és el primerequipament municipal esportiu de la ciutat, que està més en precari i que dóna servei a 20.000 habitants. Les inversions inicials també inclouen temes de seguretat prioritaris i urbanístics com la redacció del nou POUM», remarca el conseller de Serveis Centrals, Jordi Fortuny.Des de l'1 de gener, l'Ajuntament de Tarragona compta amb un pressupost prorrogat, la qual cosa significa que la situació de partida és de 163 milions d'euros de despesa corrent. És a dir, el pressupost base aprovat el 28 de desembre de 2020 per fer front a tot l'any 2021 va ser de 163 milions d'euros de despesa corrent.Per enguany, el consistori a més a més s'enfronta a partides que, tot i ser obligatòries, han vist incrementat el seu cost. Es tracta dels contractes compromesos que, a causa de la inflació o a les actualitzacions previstes per contracte, han incrementat el seu preu. Alguns exemples són l'imanteniment de zones verdes, entre d'altres. Aquesta inflació suposa un augment de més de 220.000 euros.Les altres obligacions que el Govern Municipal ha de fer front només iniciar-se aquest any 2022 és l'increment en 2,2 milions d'euros en les amortitzacions de crèdit. I afegeix: «Estem obligats per llei a pagar primer el deute amb els bancs abans de fer front a qualsevol altra despesa», remarca el conseller de Serveis Centrals.Una altra de les partides que figuren al pressupost d'enguany és els salaris als treballadors municipals. Enguany, l'Estat estableix que s'apliqui un increment del 2% que les retribucions. «Entenem que és imprescindible aquest increment salarial davant una situació d'inflació que sobrepassa el 6%», remarca el conseller Jordi Fortuny.En definitiva, en total l'increment de despesa obligada se situa en 5.632.000 euros i, per fer-hi front, l'Equip de Govern comptarà amb partides inicials del 2021 que es redueixen o es donen de baixa. «Moltes d'aquests baixes ja estan previstes en el pressupost que vam presentar i estaven ben estudiades», subratlla Jordi Fortuny. Entre elles figuren la reducció en 400.000 euros del contracte de l'enllumenat o 109.072 euros del contracte de tractament de tèrmits. «Són majoritàriament partides de les que prescindirem a principi d'any, quan encara no és urgent utilitzar-les, i que s'hauran d'anar incrementant amb futurs modificatius», apunta el conseller Fortuny.El modificatiu de crèdit que es debatrà a la Comissió Informativa de Serveis Centrals de dilluns vinent planteja una proposta d'inversions inicial xifrada en 2.152.000 euros a l'espera de completar-se més endavant per via de nous modificatius de crèdit. «Aquestes inversions inicials se centren en projectes llargament reivindicats com el nou gimnàs de Sant Pere i Sant Pau o altres també absolutament necessaris com és dotar de més seguretat la ciutat», argumenta el conseller Fortuny. Per aquest motiu, el modificatiu de crèdit hi contindrà el nou gimnàs i vestidors de la piscina de Sant Pere i Sant Pau, el material inventariable de seguretat ciutadana, un vehicle per la Guàrdia Urbana i la reparació de l'estructura i la teulada de l'edifici, el projecte de les càmeres vigilància de la Part Alta i la redacció del POUM.