L'equip de govern comença a aplicar els pressupostos prorrogats

Envien a l'oposició documentació sobre decisions econòmiques que s'hauran de debatre dilluns en comissió prèvia al plenari

Actualitzada 19/01/2022 a les 20:39

L'equip de govern de l'Ajuntament ha convocat el pròxim dilluns la comissió informativa de Serveis Centrals, que haurà de tractar d'expedients modificatius de crèdit per resoldre qüestions operatives de la corporació. Com que totes aquestes decisions depenen en última instància d'un acord de plenari, on actualment no disposa de majoria, enviarà abans tota la documentació als grups de l'oposició perquè tinguin les referències necessàries abans d'emetre el seu vot, decisiu en l'acord del ple.

Aquest és el primer moviment que realitza la coalició encapçalada per Pau Ricomà des que ha començat l'any, mentre encara no es disposa d'un pressupost per al 2022 i s'ha d'agafar, com a referència, el de l'any passat, que ha quedat prorrogat automàticament d'acord amb que determina la Llei de bases del règim local.

Les negociacions entre ERC, Junts i la CUP, d'una banda, i En Comú Podem (ECP), de l'altra, continuen sense que encara no s'hagi arribat a cap solució, i tot fa pensar que, davant les dificultats, una de les possibilitats que analitza l'equip de govern seria la de tirar endavant amb un executiu en minoria, explorant totes les possibilitats financeres que tenen a l'abast per intervenir sobre la mateixa quantitat que havia estat establerta per al 2021, que era de 163 milions d'euros.

Possibilitats

Aquests possibilitats, tal com ha indicat l'alcalde, Pau Ricomà, en diverses ocasions, són bàsicament dues: recórrer al romanent de tresoreria, és a dir, les quantitats que no s'han gastat o percebut de l'any anterior, i els expedients modificatius de crèdit, que consisteixen en la facultat que tenen tots els municipis de moure les quantitats pressupostades d'un capítol a un altre, per adequar millor la previsió de despesa a les necessitats del moment. L'equip de govern, doncs, disposa d'un cert marge de maniobra en el cas que no s'arribi a un acord amb els Comuns i Podem, sempre dins del límit de la quantitat aprovada l'any passat, però toparà contínuament amb una limitació. Totes les seves iniciatives s'hauran d'aprovar al plenari, on es trobaran amb la mateixa situació que hi ha ara. Mancarà un vot per obtenir la majoria. Amb tot, l'equip de govern podria preveure que serà més factible anar punt per punt i presentar expedients amb contingut social o amb decisions reglades de funcionament intern, com ara pagar deutes i salaris, que no pas buscar un acord global amb un grup de l'oposició que triga a arribar.

Després de la negativa de la portaveu d'ECP, Carla Aguilar, a avalar el projecte de pressupost de 2022, tal com ERC i els seus socis esperaven, Ricomà ha indicat sempre que es podria plantejar anar cap als pressupostos prorrogats. Aquesta és una decisió que, de fet, no li pertany, ja que s'aplica automàticament, per llei, quan no hi ha un nou pressupost. En canvi, l'alcalde disposa de tots els instruments que té qualsevol equip de govern per dur a la pràctica els comptes de l'any en curs. D'aquí la possibilitat d'aplicar algunes de les seves polítiques peça per peça, sense haver obtingut un acord de conjunt amb cal altre grup.

En aquest sentit, l'Ajuntament està disposat a tirar endavant inversions com ara el gimnàs de Sant Pere i Sant Pau, que figurava en el pressupost del 2021 i no es va dur a terme aleshores.

Mentre, a ECP continua la incògnita sobre si donaran suport als comptes o s'hi quedaran al marge. Podem planteja, com a qüestió política prèvia, una rectificació d'ERC i, als Comuns, hi ha divisió d'opinions sobre l'actitud que cal prendre.