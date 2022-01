Huber entra a l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Catalunya

Actualitzada 20/01/2022 a les 07:46

L'advocat tarragoní i degà emèrit del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona Antoni Huber Company ha entrat a formar part de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Catalunya, ocupant una de les 36 cadires de la institució integrada per juristes dels diferents àmbits professionals de les ciències jurídiques. El dia 11 de gener va tenir lloc a Barcelona, a la seu de l'Acadèmia, l'acte d'incorporació d'Huber. La proposta d'incorporació es va aprovar per unanimitat, en ser tots els vots emesos favorables, sense cap vot en contra ni abstenció.L'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Fou fundada el 1840 i dissolta o suprimida per una Ordre dictada l'any 1939, tot just acabada la Guerra Civil, essent refundada el 6 d'abril de 1954, reconeguda com a Corporació de Dret Públic i inscrita al Registre d'Acadèmies de la Generalitat de Catalunya. D'acord als seus estatuts, per ser elegit acadèmic cal posseir el títol de doctor o llicenciat en Dret, haver-se distingit en la investigació, l'estudi o la pràctica del Dret, estar domiciliat en el territori de Catalunya i ser votat favorablement per la majoria absoluta dels membres numeraris de l'Acadèmia.Llicenciat en Dret per la UB, advocat en exercici des de 1976, soci fundador i president del bufet Vahusari Advocats, Huber és el primer advocat tarragoní que és escollit per formar part de l'Acadèmia. Ha estat president del Consell de l'Advocacia Catalana, vicepresident del Consejo General de la Abogacía Española, i té la Creu d'Honor de St. Raimón de Penyafort, la Gran Creu al Servei de l'Advocacia del CGAE i la Creu del CICAC.