Actualitzada 20/01/2022 a les 17:33

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) ha apuntat que el 80% dels procediments de mediació que han passat pel Servei d'Orientació a la Mediació durant el 2021 han acabat amb acord. La xifra supera el 74% del 2020 i el 70% del 2019. En xifres absolutes, fins a 70 procediments van acabar de manera satisfactòria, per sobre dels 40 de l'any anterior. «Cada cop hi ha més consciència que la mediació és una via efectiva per a la resolució de conflictes», ha indicat la presidenta de la comissió de mediació de l'ICAT, María José Bertomeu. Amb tot, arran de la covid-19 l'any passat hi va haver un descens en el nombre de sol·licituds, que van caure de les 132 del 2020 a les 105 del 2021.