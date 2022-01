Busquen voluntaris per participar en el Projecte Rossinyol com a mentors d'infants

Els candidats han de tenir entre 18 i 35 anys i tenir una disponibilitat entre 2 i 3 hores setmanals

El projecte de mentoria social Rossinyol busca deu persones voluntàries per acompanyar infants i adolescents durant dues o tres hores a la setmana. Aquest projecte engegat per l'Associació Quilòmetre Zero, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, facilita el contacte d'alumnat universitari i/o de grau superior, amb infants i adolescents de diferents cultures i contextos socials amb l'objectiu d'establir una relació de suport i aprenentatge.

Els voluntaris han de tenir entre 18 i 35 anys i tenir una disponibilitat entre 2 i 3 hores setmanals. A més han de ser estudiants universitari o de grau superior o haver finalitzat els estudis fa un any.

Els voluntaris rebran una formació inicial (10h) i continuada per part de l'equip equip professional de l'entitat, acreditada per la Generalitat de Catalunya, així com una certificació per les hores realitzades en aquest voluntariat i el reconeixement de crèdits ECTS de reconeixement per part de la URV i la UOC.



Les persones interessades poden enviar la seva inscripció a