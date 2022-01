Alerten d'una nova estafa sobre el lloguer de pisos en barris tarragonins

Aquest tipus d'engany ha afectat desenes de persones arreu del país i s'ha detectat per primera vegada a la ciutat aquesta darrera setmana

Actualitzada 19/01/2022 a les 20:08

Dos veïns de Tarragona alerten d'una nova estafa relacionada amb el lloguer de pisos, de la qual ells han sigut víctimes. Aquest nou engany s'està detectant entre usuaris de plataformes online de lloguer i compra d'habitatges i consisteix a fer creure al futur inquilí que el propietari viu lluny de la ciutat i l'obliga a fer el pagament abans de visitar la casa per no fer el viatge en va. Es tracta d'una estafa que ja s'ha detectat en altres punts del país, però mai abans a Tarragona. En concret, les primeres víctimes han perdut un total de 1.100 euros, els quals anaven destinats a pagar el suposat primer mes de lloguer i la fiança. És per això que Toñi Falcon, familiar de l'afectat tarragoní, ha volgut fer la denúncia d'aquesta enganyifa «per evitar que més persones hi caiguin».

Segons relata Falcon, el seu fill i la seva parella estaven buscant un nou pis de lloguer i van cercar ofertes en diverses plataformes d'Internet. Va ser a través d'Idealista on van trobar l'anunci d'un pis al barri de Sant Pere i Sant Pau. Es tractava d'un habitatge de 74 metres quadrats, amb dues habitacions i dos banys situat a l'avinguda dels Països Catalans, el qual s'oferia per 550 euros mensuals amb despeses –aigua, llum i gas– i pàrquing inclosos.

L'excusa: «Visc a França»

Quan els afectats van interessar-se per l'habitatge, el presumpte propietari va iniciar la seva primera presa de contacte a través del correu electrònic. En el primer missatge res fa sospitar sobre l'individu, ja que dona detalls sobre el pis en qüestió i s'interessa sobre el possible inquilí: estudis, feina, contracte, etcètera.

Quan la futura víctima es reafirma en la voluntat de llogar el pis, l'estafador exposa la seva situació personal. Aquest assegura que viu a França per motius laborals amb la seva família i que per aquest motiu vol tenir llogaters al seu habitatge. És per aquest motiu que introdueix el fet que, per fer la reserva, utilitzaran la plataforma Tripadvisor, ja que només podria viatjar a Espanya per signar el contracte al final del procés. A més, li promet que li pot fer arribar «l'enllaç de la web i podràs veure que tinc molt bones crítiques», apuntava en el mateix missatge. Una vegada l'afectat mostra el seu interès a continuar el procés, l'estafador exposa quins són els passos a seguir per tal de poder visitar el pis i formalitzar el contracte.

En primer lloc, el propietari crea una oferta a la plataforma, a través de la qual l'interessat haurà de fer la reserva. En aquesta, la víctima abona 550 euros del primer mes i la mateixa xifra de diners per la fiança: un total de 1.100 euros. Després de rebre el pagament, és quan l'interessat podrà visitar el pis: la plataforma enviaria un codi al llogater, el qual obre una caixa de seguretat a l'entrada de l'edifici on es guarden les claus de l'habitatge. Segons l'estafador, «els diners se'ls queda Tripadvisor a custòdia teva perquè, si decideixes no llogar el pis després de visitar-lo, et tornaran els diners immediatament».

La rèplica de Tripadvisor

En el següent pas, l'estafador fa arribar un enllaç que els dirigia a una rèplica de la web de–la qual, posteriorment, han detectat que era una web falsa perfectament replicada–. En aquesta podien formalitzar la reserva del pis, però els indicava que havien de finalitzar la transacció amb el pagament a través d'una transferència bancària a les dades que els facilitaven en aquell moment: un nom i un número de compte del BBVA.Després de rebre un missatge fals de la mateixa plataforma confirmant la reserva, el codi de seguretat mai va arribar a les víctimes. «Ens hem posat en contacte ambi ens asseguren que ens han enganyat, perquè ells no utilitzen aquest sistema de reserves i tampoc reben pagaments a través de transferències, només amb targetes de crèdit», explica Falcon. A més, el suposat propietari no ha respost més els missatges de les víctimes.

El cas ja s'ha posat en mans dels Mossos d'Esquadra. Segons els afectats, els agents els han assegurat que el cas és complicat, però que compten amb dos noms diferents, un número de telèfon i un compte bancari, els quals podrien facilitar la investigació.