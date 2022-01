Tarragona viu una intensa jornada de promoció turística en el primer dia a FITUR 2020

El Patronat Municipal de Turisme manté aquest dimecres divuit reunions amb professionals del sector

Actualitzada 19/01/2022 a les 16:14

Promoció conjunta amb les Ciutats Patrimoni

Aquest dimecres 19 de gener ha obert les portes a Madrid la 42a edició de FITUR, un dels esdeveniments turístics professionals més importants del món i fira líder per als mercats receptius i emissors d'Iberoamèrica.Tarragona hi és present, dins de l'estand de la Costa Daurada de la Diputació de Tarragona, a través del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT). La delegació tècnica encapçalada pel director gerent, Víctor Franquet, ha iniciat l'activitat de promoció turística de la ciutat aquesta primera jornadaamb un total de fins a divuit reunions amb diferents professionals del sector que inclouen contactes amb publicacions especialitzades, empreses de digitalització i operadors turístics, entre d'altres.Aquestes trobades han de permetre consolidar aliances estratègiques en clau de digitalització, comercialització, comunicació i promoció turística en el marc d'una estratègia de branding corporatiuque ha d'ajudar a potenciar la marca Tarragona dins del mercat espanyol. El Patronat de Turisme de Tarragona, doncs, vol consolidar la marca Tarragona de cara a aquest 2022 com a destinació oberta els 365 dies l'any encetant una fase de consolidació dels diferents segments de mercat existents i d'aproximació a nínxols potencials com són el turisme inclusiu, esportiu i actiu.Així mateix, Tarragona Turisme treballa amb fermesa els factors de diferenciació en segments de mercats estratègics existents, com són el tradicional binomi cultura-gastronomia, tot afegint l'interèsper potenciar el turisme vinculat al patrimoni natural de la ciutat. En aquest sentit, la participació de Tarragona Turisme a Fitur 2022 dona continuïtat a l'acció promocional realitzada el passat mes de desembre, on Tarragona i la DO Tarragona van fer una important tasca de promoció conjunta davant de 30 mitjans de comunicació per presentar la campanya 'Tarragona, emoció mediterrània'.L'alcalde i president del PMTT, Pau Ricomà, serà present divendres 21 a l'assembla general d'alcaldes i alcaldesses del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, que tindrà lloc a partir de les 10 h a l'estand de Castella i Lleó. El mateix dia, el Grup presentarà els plans d'acció 2022 amb Turespaña i Paradores als seus estands respectius en dos actes en què també participarà l'alcalde tarragoní.Posteriorment, Tarragona renovarà el conveni de col·laboració amb RENFE, que té per objecte promocionar conjuntament els serveis de transport de ferrocarril de Renfe Viajeros i la promoció turística de la ciutat de Tarragona com a destinació turística i de negocis. L'acord contempla a tal efecte descomptes en els trajectes per assistir a fires i congressos de Tarragona.FITUR 2022 té lloc a IFEMA del 19 al 23 de gener seguint els protocols COVID-19 necessaris per desenvolupar-se amb seguretat, entre els quals hi ha l'obligatorietat de presentar el passaport Covid i de dur mascareta. FITUR és un punt de trobada global per als professionals del turisme que, en aquesta 42a edició, preveu la participació de 7.000 empreses i 107 països.