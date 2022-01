Tarragona inicia la poda planificada dels arbres del centre de la ciutat

Dissabte tindrà lloc la plantada col·laborativa al barri de Torreforta

La Conselleria de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Tarragona està treballant en la planificació de la poda d'arbres en la via urbana, que ja va iniciar el mes de novembre de 2021 i s'estendrà al llarg de l'any. D'aquesta manera, s'ha engegat una nova campanya de poda «el més naturalitzada i respectuosa possible», segons ha declarat la consellera, Elvira Vidal.



lantada a Torreforta

De moment, ja s'ha començat pels arbres de fulla caduca del centre de la ciutat en una campanya que s'allargarà fins a finals de febrer i continuarà, paral·lelament per la zona nord, fins al març. En els mesos de març i abril la poda continua per Llevant i Ponent, fins al novembre quan finalitzaran les tasques, altra vegada.Aquest dissabte 22 de gener a les 11h està prevista una nova plantada col·laborativa a la plaça del Tarragonès del barri de Torereforta. En aquesta hi participarà l'Associació de Veïns Progressista de Torreforta i es plantaran un centenar plantes davant del Centre Cívic. Aquesta nova acció s'emmarca a les que van engegar el mes de setembre de l'any passat i que està tenint molt d'èxit entre el veïnat i les entitats de diferents barris de la ciutat.

En total se n'han dut a terme quatre, la primera a Tarragona2, la segona a La Floresta; també a Parc Riuclar i finalment al Parc de la Ciutat, el mes de desembre.