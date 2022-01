S'inicien les obres de la nova seu de l'Institut Municipal de Serveis Socials a Sant Pere i Sant Pau

Les noves instal·lacions garanteixen una millora tant en espai com en l'atenció als usuaris

Actualitzada 19/01/2022 a les 16:04

Aquesta setmana s'inicien les obres de la futura nova seu de l'Institut Municipal de Serveis Socials a Sant Pere i Sant Pau. El nou centre s'ubicarà als baixos del número 3 del camí del Pont del Diable. Fins ara, el barri només comptava amb unes dependències dins del Centre Cívic Municipal que, segons ha explicat la consellera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, «resultaven insuficients. L'IMSST té un problema d'espais des de fa molts anys i l'Ajuntament disposava d'aquests baixos als quals no havia donat cap ús. Ara – ha conclòs Solé - amb aquestes noves instal·lacions, es resolen els problemes d'espais que teníem a Sant Pere i Sant Pau i es garanteix una millor atenció als seus veïns i veïnes».Les noves dependències, de 305 metres quadrats, ocuparan els baixos de l'actual llar de jubilats del barri i comptaran amb un equip format per 12 professionals entre educadors socials, treballadors socials, una psicòloga, una coordinadora i personal administratiu, que treballaran per donar cobertura a tot Sant Pere i Sant Pau.La consellera de Serveis Socials també ha explicat que «aquesta és una demanda que s'ha vingut reivindicant durant anys per part dels veïns i veïnes i pretén dignificar l'atenció que es presta a les persones i la feina que fan els treballadors i treballadores de l'IMSST».Aquestes seran unes instal·lacions de primer ordre que concentraran tot el departament de Serveis Socials del barri de Sant Pere i Sant Pau, que fins ara estava descentralitzat en diversos equipaments del municipi. En aquest espai, que serà exclusiu de Serveis Socials, es podran fer les entrevistes amb els usuaris de forma personalitzada amb l'ambient íntim i adequat per a aquests tipus de serveis. El nou local estarà adaptat amb totes les necessitats d'accessibilitat, la qual cosa també suposa una millora en el servei fins ara.Les obres tenen un termini d'execució inicial de tres mesos i un import de 123.983,32 € amb IVA. Aquestes instal·lacions se sumaràn als altres centres de l'IMSST ja existents al municipi i que atenen a persones que sol·liciten informació sobre el suport que l'administració ofereix en matèria de dependència, gent gran i ajuts relatius a situacions de pobresa energètica, habitatge, beques escolars, aliments, entre molts altres aspectes.