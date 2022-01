L'Ajuntament de Tarragona instal·larà nous reductors de velocitat arreu de la ciutat

En total, es col·locaran onze pacificadors de trànsit en diversos barris, la majoria, a barris de Ponent

L'Ajuntament de Tarragona licita els nous treballs de construcció d'elements de pacificació del trànsit a diferents carrers de la ciutat. Aquests reductors de velocitat seran de tipus esquena d'ase i l'Ajuntament els ha projectat de forma estratègica en diferents punts conflictius de Tarragona on els conductors tendeixen a incomplir els límits de velocitat i no respectaraltres senyals.

Segons relata el consistori a la memòria que han fet pública per la implantació d'aquests elements de control viari, l'objectiu principal és «la reducció de la velocitat dels vehicles prèviament als passos de vianants més freqüentats» en espais on, per les característiques del carrer, «dona peu als conductors a no respectar els senyals de circulació prèvia al pas». D'aquesta manera, l'Ajuntament busca afegir un nou incentiu perquè els cotxes contribueixin a complir el propòsit de Tarragona Ciutat 30.

Onze reductors, cinc a Ponent

En total, l'Ajuntament ha projectat instal·lar onze reductors de velocitat arreu de la ciutat. D'aquests, tres es col·locaran a Tarragona Centre i a Llevant, tres més a Tarragona Nord, mentre que els últims cinc s'instal·laran a Ponent.

En concret, els carrers afectats de Llevant i Centre seran l'avinguda d'Amadeus Mozart, l'avinguda de Josep Gramunt i Subiela, l'avinguda de Catalunya. D'altra banda, al Nord s'instal·laran en dos punts diferents de l'avinguda dels Pallaresos a Sant Salvador –el primer a l'entrada del barri i el segon, a l'alçada del carrer de l'Arquitecte Gaudí–, a l'avinguda de Sant Salvador –a tocar de l'institut del barri–. Per acabar, a Ponent se n'instal·laran a l'avinguda del President Tarradellas, entre Campclar i Bonavista, a tocar del camp de futbol municipal de La Floresta, al carrer del Riu Fluvià –entre el carrer de Prades i el carrer de Sant Benilde–, al carrer de Prades –entre Riu Fluvià i Riu Tordera– i al carrer del Riu Llobregat, davant de les instal·lacions esportives.

Els reductors de velocitat que s'instal·laran seran de tipus esquena d'ase, que consisteixen en una elevació de la calçada en una franja transversal pavimentada. Aquests tindran una llargada de 4 metres i entre 6 i 10 centímetres d'altura, mentre que la seva amplada variarà entre els 6 i 12 metres depenent de les característiques de la via en la qual es trobi. Els pacificadors, a més, hauran de comptar amb una senyalització horitzontal, la qual consisteix en tres triangles blancs pintats sobre color vermell a la part ascendent, de la mateixa llargada que la rampa d'accés. A més, en cada localització també s'instal·laran senyals verticals, les quals indicaran als conductors l'existència d'aquests reductors de velocitat.

Tal com es detalla en l'anunci de licitació, el pressupost que fixa el consistori és de 47.516,70 euros, IVA inclòs. Una vegada adjudicat i formalitzat el contracte, l'empresa encarregada tindrà un total de tres setmanes per executar les obres en qüestió.

Més seguretat als carrers

El consistori tarragoní ha estudiat on instal·lar aquests nous elements pacificadors de trànsit en funció de la intensitat de trànsit, el pas de transport públic, nombre de carrils, entre altres aspectes. Tot i això, el que més preocupa és l'excés de velocitat per part dels conductors en zones amb passos de vianants molt freqüentats.

De fet, la velocitat de circulació d'alguns cotxes és un aspecte que diverses associacions de veïns dels barris, sobretot de Ponent, havien estat reclamant al llarg dels últims mesos.