Infermeres de Tarragona creuen que a Catalunya falten 20.000 professionals

El CODITA veu del tot insuficients les noves 600 places universitàries de l'especialitat

Actualitzada 19/01/2022 a les 12:59

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) estima que són necessàries 20.000 infermeres més a Catalunya, per la qual cosa veu del tot insuficients les noves 600 places universitàries de l'especialitat.A Catalunya exerceixen al voltant de 48.500 infermeres i, segons ha informat aquest dimecres el CODITA, en farien falta 20.000 més per poder oferir una assistència de qualitat.La ràtio per cada mil habitants és de 6,24, una de les més baixes de tota Espanya, encara que a Barcelona és lleugerament superior (6,65), seguida de Lleida (5,62), Tarragona (5,13) i Girona (4,57).Les infermeres tarragonines adverteixen que les 600 places universitàries de l'especialitat són del tot insuficients, sobretot en un context pandèmic de sobrecàrrega de treball.La pandèmia ha comportat més càrrega de treball per l'increment de pacients i les vacunacions massives, però amb menys infermeres perquè al voltant d'un 10 % s'ha contagiat de Covid i l'estrès laboral també comporta baixes.El CODITA ha avisat que aquesta sisena onada posa al límit unes infermeres ja exhaustes per torns dobles, supressió de festius i vacances des de fa dos anys.