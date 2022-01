Els Comuns i Podem no es posen d'acord sobre la resposta a ERC

Els dos grups van suspendre una reunió prevista ahir a la tarda per tractar de la negociació dels pressupostos municipals

Actualitzada 18/01/2022 a les 20:55

La proposta que va formular fa uns dies l'equip de govern a En Comú Podem (ECP) per seguir negociant els pressupostos amenaça amb dividir novament la coalició d'esquerres, atesa la distància que presenten tots dos grups sobre com cal respondre a l'equip de Pau Ricomà, Junts i la CUP. A proposta de Podem, ahir a la tarda es va suspendre una reunió entre els representants de les dues executives locals, ja que no es veia clar per on seguir avançant.

L'executiva de Podem s'havia reunit dilluns, i havia decidit rebutjar frontalment el plantejament de l'equip de govern, segons el qual primer caldria arribar a un acord sobre els punts concrets del pressupost i només després Ricomà es plantejaria abordar la qüestió en la qual insisteix Podem, que consisteix en que ERC reconegui públicament que es va equivocar el juny passat, quan va fer entrar el grup de Junts a l'equip de govern, provocant així la sortida d'ECP i la ruptura del grup municipal, ja que Hermán Pinedo es va quedar al govern com a regidor no adscrit.

En la reunió de dilluns, Podem va decidir mantenir inalterada la seva exigència i entrar a negociar altres temes només després que s'hagi fet efectiva aquesta disculpa. Al mateix temps, va demanar a Tarragona en Comú que se suspengués la reunió que hi havia prevista ahir a la tarda, ja que consideraven que no serviria per aclarir els problemes que travessa la coalició. Els comuns es reuniran aquesta mateixa tarda per analitzar el que cal fer d'ara endavant.

Desconfiança

Mariano Pescador, portaveu de Podem, va insistir ahir en la manca de confiança que els provoca ERC amb la seva negativa a demanar disculpes abans de negociar, i va reiterar que «no confiem en ells. O fan el que han de fer abans, o no negociarem res».

Caldrà veure ara com es prenen els Comuns aquesta posició taxativa dels seus socis, atès que en trobades anteriors s'havien mostrat més oberts a tractar sobre propostes concretes que els presentés l'equip de govern.

Pescador ha afegit que «el nostre partit no ha tingut contradiccions sobre aquest tema en cap moment, ja que des del principi hem rebutjat entrar en els punts d'ERC sense que hagi quedat aclarida la qüestió dels canvis en l'equip de govern que van motivar la nostra sortida i que, en definitiva, han estat l'origen d'aquesta situació».

La coalició d'esqueres arrossega aquest debat des que van començar les reunions per decidir el sentit del vot de cara als pressupostos de 2022. El mes de desembre passat una assemblea dels Comuns va decidir, per majoria, fer possible l'aprovació dels comptes d'ERC, mentre que una altra de Podem, per unanimitat, va decidir el contrari, posant com a condició prèvia el reconeixement de l'error per part de Ricomà. Va ser aleshores quan la regidora Carla Aguilar, interpretant que la suma de vots en contra a les dues organitzacions era superior a la dels vots a favor, va fer pública la seva actitud negativa als comptes de Ricomà, cosa que va suposar l'inici de la situació actual.

El portaveu de Podem recordava ahir que «Carla Aguilar representa als dos espais polítics, els Comuns i Podem. Ara coneix els punts de vista de Podem, i cal que els Comuns decideixin els seus. A partir d'aquí, ella tindrà la darrera paraula».

Des de Podem es reconeix que la situació és, ara com ara, un embolic, però remarquen el fet que, en les diverses fases, ells sempre han manifestat les mateixes posicions i no s'han hagut de contradir.