Els bons comercials de Tarragona generen un impacte econòmic de més d'1,7 milions d'euros

Actualitzada 19/01/2022 a les 11:57

L'Ajuntament de Tarragona ha qualificat «d'èxit» la campanya comercial dels Bons Comerç Tarragona. La iniciativa, per la qual el consistori va fer una aportació inicial de 500.000 euros, ha acabat generant un impacte econòmic de 1.757.000 euros, per sobre dels 1,5 MEUR previstos.Durant els més de dos mesos que ha durat la iniciativa a finals de 2021, s'han bescanviat 94.544 bons en les 29.963 operacions. Per cada bo la despesa associada ha estat de 18,59 euros, mentre que la venda mitjana de les compres en les quals s'han usat bons ha estat de 58,66 euros.El conseller de Comerç municipal, Dídac Nadal, ha avançat que els agradaria repetir l'acció enguany i ha anunciat diferents accions d'estímul comercial per aquest 2022.

Nadal ha celebrat la bona entesa entre consistori, Cambra de Comerç de Tarragona i l'associació comercial La Via T. De fet, la presidenta de l'ens cameral, Laura Roigé, ha recordat que és la primera col·laboració que fan amb l'ajuntament i ha confiat que l'experiència es repeteixi.

Un dels aproximadament 200 comerciants que s'ha adherit a la iniciativa és Lluís Colet, que ha posat en valor l'acció i n'ha destacat l'impacte positiu per als empresaris. «Ens ha aportat un plus de vendes en mesos difícils», ha expressat. En el seu cas, entre octubre i finals de desembre ha incrementat les vendes entre un 20% i un 25%. Una tònica que, segons ha dit Nadal, ha estat compartida en la majoria d'establiments.

Els Bons Comerç Tarragona s'han acompanyat de diverses accions de dinamització en diferents zones de la ciutat que els impulsors han valorat molt positivament. En aquest sentit, Nadal ha comentat que estan acabant de perfilar noves accions per enguany. Sobre una nova segona edició de bons comercials ha dit que en bona mesura dependrà de si l'equip de govern aconsegueix tancar uns pressupostos.