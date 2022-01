El PSC reclama la retirada d'alguns aparcaments de patinets i bicicletes

Asseguren que la cultura de la bicicleta encara no està implantada a la ciutat i que cal prioritzar les necessitats actuals d'alguns veïns

Actualitzada 18/01/2022 a les 21:04

El Partit Socialista demana a l'Ajuntament de Tarragona la retirada d'alguns aparcaments de patinets elèctrics i bicicletes de la ciutat. Després de la marxa de dues de les quatre empreses de lloguer de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) la setmana passada, molts d'aquests pàrquings han quedat buits o inutilitzats. És per aquest motiu que els socialistes demanen la retirada d'algunes d'aquestes instal·lacions per tal de retornar places d'aparcament als veïns de la zona.

Els aparcaments de bicicletes i patinets van arribar a la ciutat finançats per les empreses de lloguer de patinets elèctrics com a moneda de canvi per a poder operar. Ara, dues d'aquestes companyies han marxat, però els pàrquings es queden ocupant més espai del necessari, segons els socialistes. Tal com explica en declaracions a Diari Més el regidor del PSC, Mario Soler, «la cultura de la bicicleta encara no està instaurada a Tarragona, encara menys amb les característiques que té la nostra ciutat», fent referència tant al desnivell que tenen molts carrers, sobretot del centre, com als costums sobre la forma de transportar-se de la ciutadania. «Hi ha moltes persones que reclamen aquestes places que estan a la via pública pels seus cotxes. Per què no tornar-los aquest espai si els aparcaments estan buits?», es pregunta Soler.

Es tracta d'una reclamació que algunes associacions de veïns, sobretot de Ponent, ja han expressat en alguna ocasió, fins al punt de presentar instàncies a l'Ajuntament demanant la retirada de certs pàrquings. En aquesta línia, el conseller de Mobilitat i Territori de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ja va assegurar la voluntat del consistori és mantenir tots els aparcaments. Aquesta decisió és en previsió que l'evolució del model de ciutat portarà a una mobilitat sostenible i fonamentada en vehicles que requeriran aquests pàrquings.

Fomentar primer l'autobús

En relació amb l'abandonament de Tarragona per part de les empreses Spin i Lime, el socialista assegura que «ja ho vam avisar». «L'entrada de 2.000 patinets era insostenible per la nostra ciutat. Des d'un inici vam reclamar un mercat regulat i una planificació, però se'ns va ignorar i els ha sortit malament la jugada», remarca el socialista. A més, Soler reclama la renovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el qual «permetria regular i planificar tots els aspectes que ara fallen». D'altra banda, Soler explica que, abans d'apostar pels VMP, «s'hauria de fomentar més l'ús de l'autobús». «És el mitjà de transport sostenible al qual la ciutadania tarragonina té un accés més directe ara mateix, tanmateix l'Ajuntament no l'està potenciant tant com hauria», declara. També afegia que demanen que l'Ajuntament «es planti i pensi més quines actuacions fer», ja que «sembla que hagin volgut fer accions visibles, però que han acabat sent un desastre, com és el carril bici», relata Soler.

Noves condicions

Sobre les noves condicions que les empreses de lloguer de patinets elèctrics accepten a l'hora de renovar la llicència, Soler assegura que des del PSC hi donen suport. «Són unes mesures que es van decidir en converses amb l'oposició. És un clar exemple que, dialogant i arribant a consensos, s'obtenen resultats satisfactoris», apunta el regidor.

D'altra banda, assegura que, en cas de realitzar-se una licitació per municipalitzar el servei de lloguer de VMP, també hi donarien suport, «sempre que sigui l'opció més beneficiosa per Tarragona».