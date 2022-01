El menjador social de Bonavista fa entrega a domicili a usuaris confinats

L'associació ofereix servei a 178 famílies necessitades, arribant a ajudar a més de 500 persones

Actualitzada 18/01/2022 a les 21:57

El menjador social Joventut i Vida de Bonavista està oferint un servei d'entrega a domicili per aquells usuaris que s'infecten de la covid-19 o bé han de confinar-se durant aquesta sisena onada. L'entitat ha continuat amb la seva tasca de servei social a persones necessitades durant les últimes setmanes, tot i la sisena onada de coronavirus. De fet, segons declara Raquel Quílez, una de les gerents del menjador, el nombre d'usuaris s'ha vist incrementat des de l'inici de la pandèmia i sembla que en els últims mesos ha arribat a un equilibri que supera els 500 usuaris. Actualment, el menjador social de Bonavista ofereix un servei diari de menjar cuinat a 82 famílies, mentre que unes altres 96 famílies reben bosses cada quinze dies amb paquets d'aliments.

Segons Quílez, el passat mes de novembre, el menjador volia tornar a la normalitat oferint el servei a taula com feien abans de la pandèmia. Malgrat això, la tendència a l'alça dels positius els va obligar a fer marxa enrere i tornar al sistema que ja fa gairebé dos anys que segueixen: reparteixen els àpats en envasos d'un sol ús perquè cada usuari pugui prendre-ho, sense necessitat de quedar-se al menjador. Amb un servei que comença a les 12 hores cada migdia, «fem torns de dotze famílies cada 15 minuts per evitar aglomeracions».

Tot i això, l'alt nombre de contagis per coronavirus està provocant que algunes famílies no puguin acudir de manera presencial al menjador perquè estan confinats o contagiats de la covid. En aquests casos, els voluntaris del menjador social han organitzat un servei d'entrega a domicili. «En cas que algú s'infecti o hagi de quedar-se a casa en quarantena, ens pot trucar i nosaltres els hi portem en furgoneta fins a la porta de casa sense inconvenient», assegura Quílez.

Places sobrants

Des de l'inici de la pandèmia, el menjador social de Bonavista ha vist com el nombre d'usuaris s'ha incrementat bruscament. Malgrat això, Raquel Quílez explica que «per sort» ara mateix poden oferir un servei a tothom qui ho demana. «No tenim llista d'espera i Serveis Socials ens entren persones noves sense problema. És un assoliment del qual n'estem molt orgullosos, perquè significa que totes les persones que ho necessiten estan rebent l'ajuda que demanen», remarca. Tot i això, Quílez assegura que no tindria cap inconvenient en augmentar els torns del servei al menjador per poder proveïr a tothom, si es donés el cas que hi hagués gent que ho necessités. «Sóc així, no podria dormir tranquil·la si sé que puc ajudar a algú i no ho estic fent», recalca la gerent.