El catedràtic de la URV Antoni Pigrau, premiat per la tasca a favor de la pau

AIPAZ reconeix el seu compromís amb la defensa dels drets humans i la resolució pacífica dels conflictes

Actualitzada 19/01/2022 a les 12:33

El catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Antoni Pigrau ha estat premiat per l'Associació Espanyola de Recerca per a la Pau (AIPAZ), segons informa la universitat de Reus i Tarragona.AIPAZ, formada per centres, fundacions, càtedres, instituts i particulars relacionats amb la recerca i educació per a la pau, reconeix Pigrau per, entre d'altres mèrits, el seu «compromís» en «la defensa dels drets humans» i «la justícia social».Pigrau és director del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i coordinador del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat.És membre dels consells assessoris de les xarxes internacionals Fòrum Europeu de Dret Ambiental i Empreses; Conflictes i Drets Humans i del Tribunal Permanent dels Pobles, un tribunal d'opinió sobre casos de violació dels drets humans.Les seves línies de recerca se centren en justícia ambiental, drets humans i medi ambient, empreses i drets humans, dret internacional del medi ambient, dret internacional humanitari i dret internacional penal.Ha participat i dirigit nombrosos projectes de recerca i transferència amb finançament competitiu de la Generalitat, l'Estat i la Unió Europea.Per la seva banda, AIPAZ es va constituir el 1997 amb l'objectiu d'analitzar la pau i els conflictes des de la perspectiva multidisciplinària de la concepció positiva de pau.