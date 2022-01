Demanen nou anys de presó per l'home que va apunyalar la seva dona perquè es va negar a servir-li paté

Va haver de ser evacuada i operada d'urgència a l'hospital per una ferida de 2,5 centímetres de profunditat al tòrax

Actualitzada 19/01/2022 a les 16:21

El fiscal demana nou anys i onze mesos de presó per a un home que va apunyalar la seva dona el 10 de gener de l'any passat després d'una discussió per negar-se ella a servir-li paté per motius de salut de l'acusat, que està en situació de presó preventiva.El fiscal acusa en el seu escrit de conclusions provisionals l'home, que fa més de mig segle que està casat amb la víctima, d'homicidi en grau de temptativa amb l'agreujant de parentiu.A més de la pena de presó, el fiscal demana que no pugui apropar-se a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella de cap manera durant 15 anys.També sol·licita una indemnització de 4.470 euros per les lesions i 10.000 euros més pels danys morals.L'home va atacar la seva dona mentre dinaven al domicili familiar, al barri tarragoní de Sant Salvador, perquè volia que li servís paté, però ella s'hi va negar perquè no li convenia a la salut del seu marit.La reacció de l'home va ser molt agressiva, segons relata el fiscal: la va insultar de males maneres i, sense aixecar-se del seient, li va clavar un cop de puny.La víctima va intentar fugir, però abans que tingués temps d'escapar, el seu marit va agafar un ganivet que hi havia sobre la taula i li va clavar al pit, al mateix temps que la insultava a crits.La dona, atemorida i malferida, va aconseguir escapar del domicili familiar i demanar auxili.Va haver de ser evacuada i operada d'urgència a l'hospital per una ferida de 2,5 centímetres de profunditat al tòrax que, per guarir-se, va precisar un ingrés de nou dies -cinc d'ells, a l'UCI- i 110 dies més.Per la seva banda, després de l'atac, l'home no es va moure del menjador fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van detenir.