Un experiment de l'ICAC recrea els forns i llars de l'Edat de Ferro

La recreació es va dur a terme a la Ciutadella Ibèrica de Calafell

Actualitzada 18/01/2022 a les 12:12

Un experiment ha recreat les estructures de combustió al Mediterrani nord-occidental en l'Edat de Ferro (primer mil·lenni aC) i els arqueòlegs han demostrat que totes són eficients, independentment del combustible usat.La recerca ha comprovat que tampoc afecta el sistema usat per construir l'estructura de combustió, segons informa l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), amb seu a Tarragona.En canvi, s'ha determinat que les condicions ambientals de temperatura i humitat relativa afecten les propietats dels combustibles, especialment el fem.Durant tot el primer mil·lenni aC, seguint una tradició que es remunta al Neolític, en tot el Mediterrani es construïen forns i llars sobre plaques d'argila amb diferents tècniques.Un equip d'arqueòlegs, en el projecte TranComb, va recrear sis estructures de combustió diferents a la Ciutadella Ibèrica de Calafell (Baix Penedès) per contrastar el seu funcionament en diferents condicions ambientals.El passat mes de maig, l'equip va construir cinc llars diferents i un forn, que van encendre i van provar 24 vegades des de juny a novembre amb diferents combustibles, com a fustes de roure i pi, palla d'ordi i fem de vaca i d'ovella.També van experimentar en ells la cocció amb rèpliques de ceràmiques a mà basades en olles ibèriques, en les que van bullir ossos de porc i llegums.El projecte TransComb està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i l'equip, format per una vintena d'investigadors de diferents institucions, està liderat per la professora ICREA Maria Carme Belarte.Els resultats d'aquests treballs d'experimentació es donaran a conèixer demà dimecres, en un seminari organitzat pel grup de recerca Archaeology of Social Dynamics (ASD).