Reby i Bird continuaran operant a Tarragona amb un màxim de 900 patinets

El casc serà obligatori el pròxim mes de febrer, mentre que l'Ajuntament vol mantenir el parc de patinets entre els 600 i 1.000 com a màxim

Actualitzada 18/01/2022 a les 06:47

Reby i Bird renovaran les llicències a Tarragona un any més. Després de conèixer la marxa de la ciutat per part de Lime i Spin la passada setmana, l'Ajuntament ha conegut la voluntat de continuar operant per part de les dues empreses més veteranes, les quals van aterrar a Tarragona el gener de 2021. D'aquesta manera, Reby i Bird hauran d'aplicar les noves condicions indicades per part del consistori a partir de finals d'aquest mes, les quals busquen «la seguretat de tothom», tal com remarca Xavier Puig, conseller de Territori i Mobilitat a l'Ajuntament de Tarragona.

Per tal de poder operar a Tarragona, les empreses hauran d'instal·lar matrícules als Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), controlar d'edat dels conductors –ja que no podran ser menors de 18 anys– o limitar la circulació per algunes zones –com ara les voreres–, entre d'altres. «Són unes regles del joc que hem anat aprenent al llarg d'aquest primer any amb patinets de lloguer a la ciutat», apunta Puig, alhora que assegura que són el «govern del canvi» amb el qual «tenim tot un procés d'aprenentatge» abans d'arribar a la solució definitiva.

Límit de patinets a la ciutat

Una altra de les mesures que s'implementaran serà la limitació del nombre de patinets repartits per la ciutat. Entre les quatre empreses que operaven fins a la passada setmana, es calculava que hi podia haver fins a 2.000 VMP arreu de Tarragona.

Malgrat això, l'Ajuntament vol limitar el parc a, com a molt, 1.000 patinets als carrers de la ciutat. «Aquest últim any ens ha permès veure que 500 patinets per cada empresa era una xifra massa alta», assegura Puig. Per aquest motiu, el seu objectiu està a mantenir la flota de VMP entre «els 600 o 700 fins als 1.000 com a màxim».

En aquesta línia, el mateix conseller detalla una estratègia que el consistori voldria seguir a partir d'ara. La seva intenció és, a partir d'ara, crear uns mòduls de 150, 300 i 450 patinets, d'entre els quals «cada empresa podrà escollir quants en vol instal·lar a la ciutat». «El que volem fer és: com més patinets operin, més treballadors hauran de contractar a Tarragona. D'aquesta manera, podrem controlar millor el gruix de VMP a la ciutat i, alhora, aportaran beneficis entre la ciutadania», relata Puig.

D'altra banda, el conseller no descarta l'entrada de més empreses operadores. «Abans demanàvem que instal·lessin aparcaments a canvi d'obtenir la llicència, però ara demanarem altres elements d'interès públic», explica Puig, qui posava com a exemple els reductors de velocitat, «malgrat que encara ho estem estudiant».

Obligatorietat del casc

Les noves condicions encara estan obertes a canvis segons el conseller. Tot i això, Puig assegura que una norma que totes les empreses hauran d'aplicar serà l'obligatorietat que els usuaris duguin casc de seguretat. Segons el conseller, en el pròxim ple preveuen aprovar de forma definitiva l'ordenança municipal que ho regeix i entrarà en vigor a mitjans de febrer.

«L'obligació de dur el casc ha tirat enrere a algunes empreses, però per a nosaltres és una norma essencial. Quan condueixes un patinet, és la teva única closca», remarca el conseller Puig.

Un altre dels objectius de l'actual govern és dotar d'un servei de bicicletes de lloguer a la ciutadania. «Moltes empreses ja ens han consultat, tanmateix encara cap s'ha envalentit», explica Puig. El conseller, a més, destaca la possibilitat d'una futura licitació per oferir el lloguer de VMP als tarragonins, «sense excloure que en un futur a llarg termini pugui arribar a ser un servei públic». També remarca que «segurament en aquesta licitació també entraria una flota de bicicletes, perquè des de l'Ajuntament hi estem realment interessats».