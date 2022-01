Les obres de l'Hospital Joan XXIII comencen aquest primer trimestre

En una primera fase, amb un termini d'exeució d'11 mesos, es duran a terme els treballs previs a la construcció del nou edifici

El nou Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona està més a prop de convertir-se en realitat. Un any després que es presentés el projecte executiu d'aquest nou edifici que porta per nom Entre Places, l'empresa pública Infraestructures.cat va adjudicar la setmana passada a Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU el «contracte d'execució de les obres d'instal·lacions de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Treballs previs». D'aquesta manera, si l'empresa presenta la documentació pertinent i no hi ha cap Recurs Especial en Matèria de Contractació, les obres de transformació de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona podran començar aquest primer trimestre. La data de finalització prevista per a aquesta primera fase és a principis de l'any 2023.

El projecte executiu de les instal·lacions del nou hospital que es construirà al complex Joan XXIII de Tarragona, adjudicat a la UTE Einesa Ingeniería SL & Serra Capmany SL, comporta la construcció de 72.000 metres quadrats, que inclouen les àrees assistencials, de suport clínic i les àrees de suport administratiu i serveis generals, a més de les superfícies d'urbanització, tot plegat amb una inversió de 170 milions d'euros.

El projecte està dividit en dues fases. La primera fase, que és la que ha de començar el primer trimestre d'enguany i que té un termini estimat d'execució d'11 mesos un cop adjudicades les obres, contempla els treballs previs: trasllats de serveis i afectacions a altres edificis, vials i aparcaments d'ambulàncies d'urgències, accessos provisionals, ampliació del nucli vertical de l'edifici C i la construcció de l'estructura i tancament de l'edifici de despatxos mèdics. El valor estimat del contracte és de 5.998.039,70 euros (IVA inclòs).

En una segona fase es contempla la construcció del nou edifici, que comptarà amb una àrea d'hospitalització per a 252 pacients, bloc quirúrgic amb 14 quiròfans i el 70% de l'hospital de dia amb 58 punts d'atenció, medicina nuclear amb 20 sales de radiodiagnòstic, gabinets, intervencionisme, admissions, magatzem general, mortuori, despatxos mèdics i sales de treball, nou accés unificat a urgències i reforma parcial de les urgències, la rambla d'unió entre edificis, l'heliport provisional que donarà pas a l'heliport definitiu situat a la coberta i la marquesina d'accés a l'edifici.

Mínima afectació

El projecte que s'ha de desenvolupar i que s'ha anomenat Entre places, ha estat elaborat pels despatxos d'arquitectura Sanabria&Planas Gallego Arquitectos, CBD Arquitectura SLP i Mario Corea Arquitectura SLP. Després de patir diverses modificacions, finalment es va optar per fusionar les fases de construcció per agilitzar els tràmits i afectar el mínim possible el normal funcionament de l'hospital.

Està previst que les dues fases de construcció de les noves instal·lacions estiguin enllestides la primavera de 2025. Un cop acabats aquests treballs, serà necessari un any més per poder equipar les instal·lacions i fer el trasllat definitiu. Això suposarà també una inversió de 50 milions d'euros més.

Durant la presentació del projecte, la llavors consellera de Salut, Alba Vergés, marcava l'any 2026 en el calendari com a data d'entrada en funcionament del nou hospital. La reforma dels equipaments de docència i investigació es durà a terme en fases futures, que encara no tenen data fixada. Serà aleshores quan s'adequaran algunes àrees de l'edifici C i es tirarà a terra l'emblemàtica façana principal de l'actual hospital Joan XXIII de Tarragona.