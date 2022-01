La Guàrdia Urbana de Tarargona estrena dos nous cotxes i dues motocicletes

Properament s'incorporarà un tercer vehicle, que servirà per les actuacions de paisà

Actualitzada 18/01/2022 a les 11:19

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha estrenat aquest any dos nous cotxes i dues motocicletes per tal de permetre als agents dur terme les seves tasques de patrullatge per la ciutat.

Els cotxes s'han destinat a la Unitat de seguretat ciutadana i les motocicletes serviran a la Unitat de Medi ambient per controlar l'anella verda, el bosc de la Marquesa i zones de difícil accés, així per al servei de platges, els mesos d'estiu. Properament s'incorporarà un tercer vehicle, que servirà per actuar de paisà en accions que així ho requereixin.

La consellera de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán, assegura que aquesta incorporació de nous vehicles «forma part del pla de renovació del parc mòbil de la Guàrdia Urbana que pretén incorporar un mínim de dos vehicles cada any».