Actualitzada 18/01/2022 a les 14:35

La Diputació de Tarragona ha aprovat contractar les obres d'arranjament i millora de la Tarraco Arena per tal de mantenir l'estat de conservació dels elements arquitectònics d'aquest emblemàtic edifici, com ara els vidres, les juntes d'estanquitat o l'estructura metàl·lica. Les obres tenen un pressupost de 233.554 euros.La reforma també inclourà la substitució dels focus del redol, per reduir el consum i afavorir l'eficiència energètica; l'adaptació dels accessos a la mobilitat reduïda i la col·locació de plaques amb codis QR que serviran per visualitzar millor l'espai adaptat per a persones amb aquestes necessitats.