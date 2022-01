El Consell Comarcal torna a convocar els Premis Tarragonès

Actualitzada 18/01/2022 a les 07:36

El Consell Comarcal del Tarragonès convoca els Premis Tarragonès, amb el patrocini de l'empresa Repsol, com cada any. Els premis són la beca d'investigació Lucius Licinius Sura, el premi de creació Lucius Anneus Florus i el de difusió Eutyches.Pel que fa a la beca d'investigació, aquesta arriba enguany a la seva 23a edició. La beca d'investigació Lucius Licinius Sura s'atorga a un projecte de treball que es refereixi a la comarca, en el seu conjunt, o als municipis que la componen. L'objectiu és fomentar els treballs de recerca que van configurant la història. El termini per tal de presentar projectes en aquesta convocatòria finalitza el divendres 27 de maig de 2022.La beca suposa una dotació econòmica de 2.450 euros i la publicació del treball dins la col·lecció Els llibres del Consell. Els últims títols publicats han estat: Sota els peus del franquisme. Conflictivitat social i oposició política a Tarragona (1956-1977) de Cristian Ferrer, La modernització de la xarxa viària al Camp de Tarragona, 1774-1870 d'Agustí Agramunt i Els ports antics de Tarraco. Embarcadors, ports i platges del litoral tarraconense en època romana (s.II aC – III dC), de Patricia Terrado.Pel que fa als Premis Tarragonès de creació i de difusió, tots dos arriben enguany a la seva 21a convocatòria. El Premi Tarragonès de creació Lucius Anneus Florus és un guardó de reconeixement a la trajectòria, l'objectiu del qual és fer notòria la tasca artística d'una persona o grup vinculat a la comarca. Alguns dels guanyadors han estat Els Pets, Bigas Luna, Josep M. Rosselló, Olga Xirinacs, Pep Escoda, Rafael Bartolozzi, Josep Antoni Baixeras, Arantxa Sagardoy, Fermí Fernández, Jesús Monllaó, Àlvar Calvet, Jordi Tiñena, Marcel Pey, David Balsells, Josep Royo, Jordi Llort i Magí Sunyer.El Premi Tarragonès de difusió Eutyches és també un guardó de reconeixement a la trajectòria. L'objectiu d'aquest premi és ressaltar una personalitat, entitat o associació, reconeguda en el seu sector professional, que hagi difós o incentivat aspectes culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès.Alguns dels guanyadors en passades edicions han estat Manel Sanromà, Òscar Cadiach, Agrupació Cultural de Vila-seca, Ball del Sant Crist de Salomó, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Associació Mediambiental La Sínia, Associació Projecte Phoenix, Centre d'Estudis d'Altafulla, Associació Sant Fructuós, Rafael López-Monné, l'Associació Cultural l'Embruix del Morell, Eudald Carbonell, la Gent del Llamp, Alfred Arola i el Fic-cat. El termini per tal de presentar les propostes també finalitza el dia 27 de maig de 2022.