Dos tarragonins reben una beca de la Fundació 'la Caixa' per realitzar el seu postdoctorat

Les beques tenen una durada de tres anys i una dotació econòmica total de 122.592 euros

Actualitzada 18/01/2022 a les 12:33

La Fundació 'la Caixa' ha concedit 110 beques de doctorat i postdoctorat a investigadors que duran a terme els seus projectes en universitats i centres de recerca de referència d'Espanya i Portugal. Entre ells, hi ha dos tarragonins Luis Gómez Gener i Xavi Domingo que podran cursar els seus postdoctorats al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i a la Fundació Eurecat, respectivament.A més, Tarragona rebrà el talent de tres joves que estudiaran els seus doctorats i postdoctorats a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) gràcies a la Fundació 'la Caixa'. Els guardonats són de Fabio Juliá, Katherine Villa i Igor Dmitriev.A la convocatòria 2021, dotada amb 19,2 milions d'euros, s'han atorgat 65 beques de doctorat i 45 de postdoctorat a investigadors amb l'objectiu de retenir talent local d'excel·lència i atraure talent estranger oferint salaris competitius i oportunitats per desenvolupar-se.Aquest programa està dirigit a investigadors de totes les nacionalitats que estiguin interessats a fer estudis de doctorat a Espanya o Portugal.Les beques tenen una durada de tres anys, una dotació econòmica total de 122.592 euros per a tot aquest període i un programa de formació complementària integral a soft skills (benestar de l'investigador i preparació per al futur).A la convocatòria 2021 s'han rebut 1.308 sol·licituds, i dels 65 becaris seleccionats, 24 són espanyols provinents d'11 províncies diferents, mentre que els altres 41 són investigadors estrangers que procedeixen de 30 països diferents.Les 65 beques atorgades s'han distribuït entre 47 centres de recerca i universitats, i quant a les especialitats, la biologia humana i molecular encapçala la llista amb 10 becaris, seguida de la física (8) i la medicina (8).