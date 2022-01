Detingut a Tarragona per fer-se passar per un altre en l'examen per a l'obtenció de punts del permís de conduir

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Tarragona van detenir ahir a aquesta ciutat, dos homes de 37 i 53 anys, com a presumptes autors d'un delicte de falsificació documental i usurpació d'estat civil.Els fets van tenir lloc ahir pels volts de les 08.45 hores en el decurs dels exàmens teòrics per a l'obtenció del permís de conducció i de les proves teòriques per a la recuperació de punts que es duien a terme a la Prefectura Provincial de Trànsit, ubicada al barri de Camp Clar de Tarragona.Els mossos que s'encarreguen de les comprovacions durant aquestes proves van constatar que un home de 37 anys estava realitzant l'examen de recuperació de punts fent-se passar per un altre de 53 anys. Per accedir a aquest full d'examen, l'home es va acreditar amb un document nacional d'identitat que no era seu.Es dona la circumstància que la persona que realment s'havia d'examinar va ser detectada quan va arribar conduint fins la prefectura on es feien els exàmens. Així doncs, també se li van obrir diligències policials com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un vehicle a motor amb el permís suspès per la pèrdua total de punts.Per tot plegat, els dos homes van ser detinguts i posats en llibertat unes hores després amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.