Denunciat un conductor per circular a 188 km/h per l'AP7 a Tarragona

Els Mossos detenen l'home perquè tenia una ordre de crida i cerca per un delicte contra la seguretat del trànsit

Actualitzada 18/01/2022 a les 19:27

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor d'una furgoneta que circulava a 188 km/ a altura de Tarragona. Els fets han passat aquest dilluns a les dotze del migdia al punt quilomètric 239,8 de l'autopista AP7. En aquesta via, les furgonetes no poden superar els 90 km/h. El conductor és un jove de 23 anys i veí de Reus. A més, els agents l'han detingut perquè tenia una ordre de crida i cerca de la Guàrdia Civil per un delicte relacionat contra la seguretat del trànsit a Palma de Mallorca. Segons fonts policials, l'arrestat ha estat citat a un judici ràpid.